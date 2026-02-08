Un muerto y múltiples heridos tras desplome de juego mecánico en una feria de India: esto dijeron las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Una noche de diversión se transformó en tragedia en la ciudad de Faridabad, Haryana, cuando una atracción mecánica conocida como “Tsunami” colapsó violentamente frente a decenas de testigos.

El accidente cobró la vida de un inspector de policía que intentaba rescatar a los pasajeros atrapados y dejó al menos a 13 personas heridas con lesiones de diversa gravedad, informó EFE.

El suceso ocurrió la noche del sábado, 7 de febrero, cuando el juego mecánico sufrió una falla técnica y quedó detenido en las alturas con 19 personas a bordo. Tras varios minutos de tensión, la estructura comenzó a moverse de forma irregular hasta desprenderse parcialmente y precipitarse contra el suelo.

Un acto de heroísmo con final fatal

El inspector fallecido, un veterano con 36 años de servicio que estaba próximo a jubilarse, murió mientras coordinaba las tareas de evacuación.

Según los informes oficiales, el oficial se encontraba justo debajo de la maquinaria ayudando a bajar a los pasajeros cuando un extremo de la estructura cedió por completo. El desplome le causó heridas mortales en el rostro y la cabeza, falleciendo en el lugar del siniestro.

Relatos del colapso

Testigos presenciales describieron escenas de pánico antes del impacto. Uno de los asistentes que subió a la estructura para colaborar en el rescate relató que logró poner a salvo a siete u ocho personas antes de que el "Tsunami" se viniera abajo.

Minutos antes de este desastre, la feria ya había registrado otro incidente cuando una de las puertas principales del recinto colapsó, hiriendo a un menor y a otro adulto.

Clausura e investigación criminal

El jefe del distrito, Ayush Sinha, ordenó el cierre inmediato de la zona de juegos y el inicio de una investigación penal contra los operadores de la feria por negligencia técnica.

Mientras los heridos reciben atención médica en hospitales cercanos, el gobierno regional prometió asistencia económica a las familias afectadas y medidas estrictas contra los responsables de la falta de mantenimiento en las instalaciones.

