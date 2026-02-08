El efecto Bad Bunny dispara los precios del Super Bowl LX: ¿cuánto cuesta ir a la gran final esta noche?

Suscríbete a nuestros canales

A solo horas para la sexagésima edición del Super Bowl, se desató una locura por las entradas que no se veía en años, transformando el Levi's Stadium de Santa Clara en un recinto exclusivo para quienes puedan costear precios altos.

La expectativa es máxima ante el choque entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, una final que no solo define al campeón de la NFL, sino que marca el pulso de un mercado de reventa que no deja de subir.

Justo ahora, mientras miles de personas viajan hacia California, la demanda se mantiene por las nubes, impulsada tanto por la rivalidad deportiva como por un cartel de entretenimiento que ha captado la atención de todo el mundo.

Precios que suben y bajan

Según datos de la plataforma VividSeats recopilados por EFE, el costo de las entradas mostró dos caras muy distintas este sábado.

El boleto más barato para entrar al estadio bajó ligeramente a 3.100 dólares, comparado con los 3.600 que costaba el día anterior. Sin embargo, en las zonas de lujo la historia es otra: los asientos VIP subieron 2.000 dólares de golpe, alcanzando un precio de 18.600 dólares por persona.

El "efecto Bad Bunny"

Gran parte de este fenómeno económico se debe a que el espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny. El artista puertorriqueño hará historia como el primer artista latino en encabezar el show principalmente en español, lo que atrajo a un público mucho más joven y diverso.

Además, la ceremonia de apertura contará con la banda de rock Green Day y el cantante Charlie Puth, quien interpretará el himno nacional, asegurando que el estadio esté lleno de celebridades.

Revancha histórica y favoritos

En lo deportivo, el partido es una de las revanchas más esperadas de la última década, repitiendo el duelo que ambos equipos tuvieron en 2015.

Los expertos y las casas de apuestas ponen a los Seattle Seahawks como ligeros favoritos por una diferencia de 4.5 puntos. Se espera que el mariscal de campo de Seattle, Sam Darnold, lidere a su equipo frente a unos Patriots que, bajo el mando de Mike Vrabel, buscan recuperar la gloria perdida.

El evento será un hito cultural que los venezolanos podrán disfrutar en vivo a través de la señal de Meridiano TV.

