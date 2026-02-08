Mardi Gras 2026 vs. Calle Ocho: ¿Cuál es el mejor carnaval para visitar en Estados Unidos?

Suscríbete a nuestros canales

El espíritu festivo ha tomado oficialmente el continente. Con la llegada de febrero, las principales ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica han comenzado la temporada de Carnaval 2026, una celebración que este año promete cifras récord de asistencia y un despliegue cultural sin igual.

Desde el mágico Mardi Gras en Luisiana hasta la vibrante Calle Ocho en Miami, las comunidades se lanzan a las calles para celebrar la vida antes de la Cuaresma.

Nueva Orleans: el corazón del Mardi Gras

La ciudad de Nueva Orleans está viviendo momentos realmente intensos. Este año, el Fat Tuesday (Martes Gordo) se celebra el 17 de febrero de 2026.

Según información de New Orleans & Co. y el calendario oficial de Telemundo New Orleans, las festividades comenzaron oficialmente el 6 de enero con la "Twelfth Night", pero es en esta semana de febrero cuando todos los ojos del mundo se posan en el Barrio Francés.

Los desfiles de las "Super Krewes", como Endymion (14 de febrero) y Bacchus (15 de febrero), coinciden este año con el fin de semana del Día de los Presidentes, lo que ha llevado a que la ocupación hotelera alcance un impresionante 98%.

Se espera que los desfiles de Zulu y Rex cierren la celebración el martes, lanzando los icónicos cocos pintados a mano y cuentas de colores ante una multitud que se estima en 1.5 millones de personas.

Miami y la herencia latina en la Calle Ocho

A diferencia de la tradición de Luisiana, que concluye antes del Miércoles de Ceniza, el Carnaval Miami 2026 se alarga con un toque tropical único.

El Kiwanis Club de la Pequeña Habana ha confirmado que el evento principal, el Festival de Música de la Calle Ocho, se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026.

Este festival, que ya se ha consolidado como el más grande de música hispana en el país, contará este año con 15 cuadras cerradas al tráfico y 28 escenarios.

Los organizadores esperan que la derrama económica supere los 40 millones de dólares, gracias a la participación de artistas internacionales que buscan hacerse con el título de "Reyes del Carnaval".

Otros focos de celebración: se San Diego a Nueva York

La fiebre del carnaval no se limita al sur. En San Diego, la comunidad se une para celebrar con espectáculos de samba, capoeira y música electrónica, incorporando la influencia brasileña en la costa oeste.

Mientras tanto, en Nueva York, aunque el desfile de la Hispanidad es un evento destacado en octubre, grupos culturales de Barranquilla y Brasil organizan actividades en febrero para mantener viva la tradición en la Gran Manzana.

