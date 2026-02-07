Laura Dogu ofrece balance de su primera semana en Venezuela: puntos claves del plan diplomático

Suscríbete a nuestros canales

La encargada de negocios de EEUU, Laura Dogu, completó su primera semana de actividades en Venezuela tras su llegada al país el pasado 31 de enero.

A través de sus redes sociales, la diplomática compartió detalles de su agenda, la cual incluyó reuniones estratégicas con su equipo de trabajo y diversos sectores para poner en marcha una nueva etapa.

Durante estos primeros días, Dogu destacó haber recibido una calurosa bienvenida por parte de los ciudadanos venezolanos. Su labor se centra en ejecutar un plan de trabajo diseñado para avanzar en el restablecimiento de la misión diplomática, tras siete años de interrupción en las relaciones oficiales.

La funcionaria enfatizó que, aunque ya se dieron los primeros pasos, la tarea para normalizar los lazos bilaterales apenas comienza.

Encuentro con la presidenta encargada

Uno de los puntos más destacados de su agenda fue la reunión oficial con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

En este encuentro, la diplomática estadounidense presentó formalmente la hoja de ruta que guiará sus gestiones. Ambas autoridades conversaron sobre la importancia de mantener un diálogo directo para resolver diferencias y trabajar en áreas de interés común, especialmente en temas económicos y de energía.

El plan de las tres fases

Dogu explicó que su gestión se basa en una estrategia de tres etapas fundamentales para el futuro del país: estabilización, recuperación económica y transición. Según lo detallado en sus publicaciones, la prioridad actual es generar condiciones que permitan beneficios reales tanto para el pueblo venezolano como para el estadounidense.

Este plan busca asegurar que el progreso logrado sea sostenible a largo plazo y cuente con el respaldo de la comunidad internacional.

Conexión con el sector empresarial

Además de los encuentros políticos, la enviada estadounidense sostuvo reuniones con representantes de la comunidad empresarial, incluyendo directivos de la petrolera Chevron. Estas conversaciones buscan fortalecer la seguridad jurídica y fomentar la inversión en el sector hidrocarburos, clave para la recuperación financiera del país.

Dogu reafirmó que la presencia de su equipo en Caracas busca facilitar estas conexiones y apoyar el desarrollo comercial entre ambos mercados.

