Comida gratis del 9 al 14 de febrero en Florida: descubre los lugares y horarios activos

En Estados Unidos (EEUU) han tomado medidas para mejorar la situación alimentaria de sus habitantes, existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados, conozca los puntos clave en Florida durante la última semana de enero.

En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales durante esta semana, desde el lunes 09 hasta el sábado 14 de febrero.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Jornadas móviles con Feeding Tampa Bay

Lunes 09 de febrero

En HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 10 de febrero

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803. De 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

+ Todos los visitantes deben registrarse en el estacionamiento ubicado en 4730 Lakeland Highlands Rd., Lakeland, FL.

Miércoles 11 de febrero

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado 275, para recibir un comprobante.

Luego se le indicará dirigirse a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir su comida.

Solo peatones entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. en 4310 N Nebraska Ave.

En POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En PINELLAS | Salvation Army Clearwater: 1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756. De 3:30 a 5:00 de la tarde.

En HILLSBOROUGH | Lockhart Elementary Magnet School: 3719 N 17th St, Tampa, FL 33610. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

+ La entrada de distribución es: 3888 N 19th St, Tampa, FL 33610.

En POLK | Mulberry RCMA: 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860. De 5:30 a 7:00 de la tarde.

Jueves 12 de febrero

En HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841. De10:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830. De 1:00 a 2:30 de la tarde.

En PASCO | King of Kings: 10337 US-19, Port Richey, FL 34668. De 3:00 a 4:30 de la tarde.

Viernes 13 de febrero

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | FMBC Administration Building: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 de la mañana.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. DE 12:00 a 1:30 de la tarde.

Sábado 14 de febrero

En MANATEE | Church of Christ: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:00 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Dwelling Place Lithia: 6627 Lithia Pinecrest Rd, Lithia, FL 33547. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Entregas hasta el 14 de febrero con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.

Martes 10 de febrero

En WPB-West Gate CRA: American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Miércoles 11 de febrero

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: Charles Hadley Park, 1350 NW 50th St, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Miami Gardens-State Representative Felicia Robinson: Miami Gardens Community Service Center, 16405 NW 25th, Miami Gardens. De 1000 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Viernes 13 de febrero

En Miami-JESSIE TRICE COMMUNITY HEALTH SYSTEM: 5361 NW 22nd Ave, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Bushnell-You Thrive Sumter: 407 E Belt Ave, Bushnell. De 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde

Sábado 14 de febrero

En Panama City- Calvary Baptist: 3701 W Hwy 390, Panama City. De 8:00 a 9:00 de la mañana.

En Trenton-Gilchrist Prevention Coalition: Trenton Elementary School, 1350 FL-26, Trenton. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Lake Butler: 155 NW 3rd St, Lake Butler. De 11:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

