Visa H-1B 2027: anuncio USCIS sobre fechas de registro y nuevo sistema de salarios

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha oficializado el calendario para el periodo de registro inicial de las codiciadas visas H-1B correspondientes al Año Fiscal 2027.

Este proceso, fundamental para profesionales extranjeros y trabajadores especializados que buscan estatus legal en el país, llega este año con cambios estructurales profundos en la forma en que se seleccionan los beneficiarios.

Destacado: el límite sigue siendo de 65.000 visas para la categoría general y 20,000 adicionales para aquellos con una maestría o doctorado de una universidad de EEUU (Master’s Cap).

Fechas críticas y proceso de registro

El periodo de inscripción electrónica comenzará formalmente al mediodía (hora del Este) del 4 de marzo de 2026 y permanecerá abierto hasta el mediodía del 19 de marzo de 2026.

Durante esta ventana de 15 días, los empleadores (peticionarios) o sus representantes legales deberán completar el registro de cada trabajador a través del portal en línea de USCIS.

Es importante destacar que la tarifa de registro es de $215 dólares por cada beneficiario, un costo que no es reembolsable y que debe pagarse al momento del envío.

Entonces:

4 de marzo de 2026: Apertura del registro (12:00 PM ET).

Apertura del registro (12:00 PM ET). 19 de marzo de 2026: Cierre del registro (12:00 PM ET).

Cierre del registro (12:00 PM ET). 31 de marzo de 2026: Fecha límite para notificación de seleccionados.

Fecha límite para notificación de seleccionados. 1 de abril de 2026: Inicio del periodo para enviar la petición formal.

La gran novedad: selección por salario y calificación

A diferencia de años anteriores, donde la "lotería" era puramente aleatoria entre todos los inscritos, para el Año Fiscal 2027 entra en vigor un sistema de selección ponderado.

Bajo esta nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), USCIS dará prioridad a:

Niveles salariales más altos: se favorecerá a aquellos profesionales cuyas ofertas económicas se sitúen en los niveles salariales más altos para su ocupación y región geográfica. Nivel de calificación: los candidatos con grados académicos avanzados y experiencia especializada tendrán una ventaja competitiva en el proceso de selección.

Este cambio busca evitar la saturación del sistema con registros múltiples para un mismo individuo y garantizar que las visas beneficien a los talentos más calificados, protegiendo al mismo tiempo el mercado laboral estadounidense.

+ Se recomienda a los interesados tener listos sus títulos validados y los acuerdos salariales firmados, ya que, con el nuevo sistema ponderado, la precisión del salario reportado en el registro será determinante para ser seleccionado.

+ Es importante mencionar que este proceso aplica tanto para personas fuera de EE. UU. como para quienes ya están en el país con otros estatus (como la visa de estudiante F-1) y buscan un cambio de estatus.

Cuentas organizacionales y notificaciones

USCIS recuerda que los empleadores deben utilizar cuentas organizacionales en línea para colaborar en los registros y las peticiones.

Si un empleador no cuenta con una, debe crearla antes del inicio del periodo.

Una vez cerrado el registro el 19 de marzo, USCIS realizará el sorteo ponderado.

Los resultados y las notificaciones de selección se enviarán a las cuentas de los usuarios a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Solo aquellos que resulten seleccionados podrán proceder a presentar la petición formal de visa H-1B.

Consideraciones especiales: tarifas y restricciones

Es vital que los peticionarios tomen en cuenta la vigencia de la proclamación presidencial del 19 de septiembre de 2025.

Si bien esta no impide el registro, ciertos sectores o tipos de peticiones podrían enfrentar una tarifa adicional de hasta $100.000 dólares en casos específicos de restricciones de entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes, una medida que busca regular la saturación en sectores laborales críticos.

