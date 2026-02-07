ISIS reivindica el sangriento atentado contra mezquita en Pakistán: cifra de muertos sube a 31

Suscríbete a nuestros canales

El grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) se atribuyó este sábado la autoría del devastador ataque suicida perpetrado el viernes contra la mezquita chiita Khadija Tul Kubra, en el suburbio de Tarlai Kalan, en la capital paquistaní. El atentado, el más mortífero en Islamabad en más de una década, ha dejado hasta el momento un saldo oficial de 31 fallecidos y más de 160 heridos, muchos de ellos en estado crítico.

A través de sus canales oficiales en Telegram, la filial regional de ISIS (ISIS-K) publicó un comunicado y una imagen del presunto perpetrador.

Los detalles del ataque

El incidente ocurrió en una zona densamente poblada, cuando el recinto se encontraba a su máxima capacidad.

Según los reportes policiales, un individuo logró burlar los controles de seguridad y detonó un chaleco cargado con balines y explosivos cerca del púlpito del imán. La potencia de la explosión provocó el colapso parcial del techo, dejando a varias víctimas atrapadas bajo los escombros.

En redadas nocturnas realizadas este sábado, las fuerzas de seguridad arrestaron a varios familiares del suicida en Peshawar e Islamabad. Además, un sospechoso de nacionalidad afgana ha sido detenido bajo la acusación de ser el autor intelectual del plan, presuntamente diseñado desde territorio afgano.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.