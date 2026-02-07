Universitarios y la Iglesia Católica sellan alianza por la reconciliación: así es la "Ruta de la Esperanza"

Suscríbete a nuestros canales

Líderes estudiantiles de las principales universidades de Venezuela se reunieron este viernes con la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

El encuentro, liderado por Monseñor Jesús González de Zárate, marca el inicio de una alianza estratégica para enfrentar las problemáticas recientes.

Esta iniciativa, bautizada como la "Ruta de la Esperanza", busca conectar la fuerza de la juventud universitaria con el respaldo moral de la Iglesia Católica. El plan principal es trabajar en conjunto para recuperar para promover un ambiente de paz y reencuentro entre todos los venezolanos.

Un frente unido por el país

En la reunión participaron representantes de las instituciones más importantes del territorio nacional. Entre ellas destacan:

Universidad Central de Venezuela (UCV)

Universidad de Carabobo (UC)

Universidad del Zulia (LUZ)

Universidad de Los Andes (ULA)

Universidad Simón Bolívar (USB)

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Universidad Monteávila (UMA)

Esta variedad de voces asegura que el movimiento tenga un alcance real en las distintas regiones de Venezuela.

El objetivo del encuentro

La meta es fortalecer la dignidad de las personas e impulsar la reconciliación nacional.

Los estudiantes consideran que el vínculo con la Iglesia es fundamental para construir un camino sólido hacia el futuro, utilizando la mediación y el diálogo como herramientas principales para generar cambios positivos en la sociedad.

Visita nuestras secciones: Comunidad

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube