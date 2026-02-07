Expo Niños en el Espacio llega a Caracas con un viaje educativo por el Sistema Solar: horarios

Suscríbete a nuestros canales

La Expo Niños en el Espacio: Viaje al Sistema Solar continúa abierta en el Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar, en La Carlota, Caracas.

La actividad está dirigida a niños y niñas interesados en conocer más sobre la astronomía y el universo, a través de una propuesta educativa y recreativa.

Horarios y lugar de la exposición

La exhibición puede visitarse de lunes a domingo, en un horario comprendido entre 9:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. Esto permite que tanto familias como grupos escolares puedan organizar su asistencia durante la semana.

¿Qué ofrece la Expo Niños en el Espacio?

Durante el recorrido, los asistentes participan en dinámicas interactivas relacionadas con el espacio y el Sistema Solar. Entre las principales actividades destacan:

Exploración de los planetas

Misiones espaciales educativas

Contenido didáctico sobre el origen del universo

Para facilitar el acceso, el Gobierno Nacional dispuso transporte gratuito desde el estacionamiento del Parque Simón Bolívar hasta el Centro de Convenciones, disponible todos los días durante el horario de la expo.

