Así funciona el primer parque para la neurodivergencia en Caracas: ubicación y beneficios del espacio

Caracas ya cuenta con su primer espacio recreativo diseñado específicamente para la integración y el bienestar de personas con condiciones neurodiversas.

La alcaldesa Carmen Meléndez encabezó recientemente la apertura de este parque, ofreciendo un entorno que contempla las necesidades de todos sus ciudadanos.

¿Dónde se encuentra ubicado?

Ubicado dentro del Parque Hugo Chávez, en La Rinconada, parroquia Coche, este recinto fue pensado como un refugio de seguridad y recreación.

El diseño no es solo estético, sino funcional, permitiendo que niños y jóvenes que utilizan sillas de ruedas o que requieren estímulos sensoriales específicos puedan disfrutar del aire libre en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad.

Un espacio pensado para la inclusión

El parque destaca por sus instalaciones de vanguardia, donde la accesibilidad es la prioridad. Entre las atracciones principales se encuentran columpios adaptados para sillas de ruedas y áreas de juego con materiales suaves y seguros.

Estos elementos permiten que los pequeños con autismo, síndrome de Down o diversas discapacidades motoras participen en actividades físicas sin los riesgos o barreras que suelen encontrar en plazas convencionales.

Beneficios para el desarrollo infantil

Más allá de la diversión, este tipo de espacios ofrece ventajas fundamentales para el crecimiento de los usuarios. Al ser un entorno controlado y amigable, el parque ayuda a:

Reducir el estrés : el contacto con áreas verdes y juegos diseñados para la neurodivergencia disminuye la ansiedad en niños sensibles a ruidos o multitudes.

: el contacto con áreas verdes y juegos diseñados para la neurodivergencia disminuye la ansiedad en niños sensibles a ruidos o multitudes. Mejorar la motricidad : los equipos especializados incentivan el movimiento y la coordinación de manera natural.

: los equipos especializados incentivan el movimiento y la coordinación de manera natural. Fomentar la socialización: al ser un punto de encuentro, permite que las familias compartan experiencias y que los niños interactúen en un ambiente de respeto y armonía.

Durante el evento de inauguración, la alcaldesa elogió la trayectoria de este equipo y les encomendó la tarea de custodiar y mantener estas nuevas instalaciones.

Con esta obra, se busca garantizar que la recreación en Caracas sea un derecho accesible para todas las familias, sin importar sus condiciones físicas o cognitivas.

