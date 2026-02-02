¡En video! Hija de Mónica Spear exige respeto a la memoria de su madre: Déjenla morir

Suscríbete a nuestros canales

Un video difundido en redes sociales por la hija de la recordada actriz y ex Miss Venezuela Mónica Spear se volvió viral en las últimas horas tras sus declaraciones sobre el uso de inteligencia artificial para recrear la imagen y voz de su madre. En el material audiovisual, la joven solicitó de forma directa que se detenga este tipo de prácticas y pidió respeto por la memoria de sus padres y la privacidad de su familia.

El mensaje generó amplia repercusión entre seguidores de la actriz, creadores de contenido y usuarios de distintas plataformas digitales.

Una petición personal que se extendió rápidamente en redes

En el video, la hija de Mónica Spear explicó que su mensaje nace desde su propia experiencia y no por influencia de terceros. Señaló que el uso de inteligencia artificial para recrear a su madre no ayuda a procesar una pérdida que ya ocurrió y que, por el contrario, revive momentos dolorosos.

Indicó que este tipo de contenidos le recuerda etapas difíciles de su vida y genera memorias que ella no vivió junto a su familia, lo que considera emocionalmente complejo.

Impacto emocional y postura frente al uso de inteligencia artificial

Durante su mensaje, la joven también habló sobre cómo estas recreaciones pueden afectar su autoestima y su desarrollo personal. Afirmó que se ha manifestado en contra del uso de inteligencia artificial para recrear personas fallecidas, al considerar que se trata de una práctica éticamente delicada.

Además, pidió que no se hable de su madre como si estuviera viva y que se respete el proceso de duelo de su familia.

Sus palabras se convirtieron en uno de los temas más comentados del momento.

Un debate que muchos artirstas enfrentan en estos tiempos

Tras la difusión del video, la conversación en redes sociales se amplió hacia el uso de tecnología para recrear figuras públicas que ya fallecieron. Usuarios compartieron opiniones sobre los límites entre homenaje, entretenimiento y respeto a la memoria de los artistas.

El caso de Mónica Spear se sumó a otras discusiones recientes sobre inteligencia artificial y figuras del espectáculo, manteniendo el tema en tendencia durante horas.

