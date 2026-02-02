Bad Bunny, Gloria Estefan, Natalia Lafourcade, Gustavo Dudamel, y más latinos triunfaron en los Grammy 2026

Suscríbete a nuestros canales

Anoche se llevó a cabo la 68° edición de los Grammy, donde el reguetonero Bad Bunny logró hacer historia con tres premios, convirtiéndose en el primer artista en ganar el gramófono en la categoría ‘álbum del año’ con un disco completamente en español.

Otros latinos que ganaron anoche son Gloria Estefan como ‘mejor álbum latino’ tropical por Raíces, lo que sería el quinto Grammy en su carrera artística. CA7RIEL & Paco Amoroso se lazó con premio ‘mejor álbum latino de rock o música alternativa’ por PAPOTA.

Por otra parte, la mexicana Natalia Lafourcade se llevó el premio al ‘mejor álbum pop latino’ por Cancionera, Carín León como ‘mejor álbum de música mexicana’ por Palabra De To’s (Seca) y el compositor Edgar Barrera.

El director venezolano Gustavo Dudamel y la mexicana Gabriela Ortiz, fueron reconocidos al ganar “Ortiz: Yanga” mejor interpretación coral (Filarmónica de Los Ángeles & Tambuco Percussion Ensemble; Los Angeles Master Chorale), y Ortiz: Yanga mejor compendio clásico.

