Los Beatles llegan a Hollywood: revelan las primeras imágenes de la película biográfica del grupo

Los actores Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan han sido revelados en su total transformación para protagonizar The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, el monumental proyecto cinematográfico que dirige Sam Mendes. Las imágenes, distribuidas de manera creativa en postales por el Liverpool Institute for Performing Arts (cofundado por Paul McCartney), ofrecen un primer vistazo al elenco que dará vida a la banda más influyente de la historia.

Una caracterización que atraviesa las épocas

Las fotografías publicadas por Sony Pictures UK capturan a los actores en distintos momentos icónicos de la evolución de Los Beatles:

Paul Mescal como Paul McCartney : Con el característico corte "mop-top" de los años 60, un traje y un chaleco de punto, el actor aparece en una recreación del Cavern Club, el legendario escenario donde la banda dio sus primeros pasos.

Harris Dickinson como John Lennon : Dickinson encarna al Lennon de finales de los 60, con el pelo largo, barba y sus icónicos lentes redondos "Windsor", popularizados por el músico a partir de 1967.

Joseph Quinn como George Harrison : El actor aparece con el aspecto que Harrison adoptó hacia el final de la banda: pelo ondulado largo y barba, tocando la guitarra.

Barry Keoghan como Ringo Starr: Keoghan luce una barba al estilo pirata y una llamativa camisa de lunares, reflejando el estilo distintivo del baterista.

Un evento cinematográfico sin precedentes

El director Sam Mendes, ganador de un Óscar, lidera este proyecto histórico que consiste en cuatro películas interconectadas. Cada filme narrará la historia de la banda desde la perspectiva única de uno de sus miembros, ofreciendo una experiencia narrativa innovadora que el propio Mendes ha comparado con la estructura de Rashomon. Todas se estrenarán de forma simultánea en abril de 2028, un movimiento de distribución sin igual en la industria.

La producción, que ya ha comenzado en Londres, representa una de las apuestas más grandes de Sony Pictures, con un presupuesto estimado que ronda los 100 millones de dólares por película.

Un elenco estelar para un reparto de leyenda

Junto a los cuatro protagonistas, el proyecto reúne a algunas de las actrices más destacadas del cine actual para interpretar a las mujeres clave en la vida de Los Beatles:

Saoirse Ronan como Linda McCartney.

Anna Sawai como Yoko Ono.

Aimee Lou Wood como Pattie Boyd.

Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey.

El elenco se completa con actores como James Norton en el papel del mánager Brian Epstein, David Morrissey como Jim McCartney y Harry Lloyd como el productor George Martin.

El estreno está programado para el 7 de abril de 2028, una fecha que marcará un hito en la cartelera cinematográfica mundial.

