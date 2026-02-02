¡Ahora es EGOT! Steven Spielberg ganó su primer Grammy y entra al codiciado club

Suscríbete a nuestros canales

El cineasta estadounidense Steven Spielberg alcanzó un importante estatus en su carrera al unirse al club de los EGOT, tras ganar ayer su primer Grammy, en la categoría a mejor película musical por ‘Music By John Williams’.

Steven obtuvo el reconocimiento de la Academia de la Grabación de los premios más importantes de la música internacional para conseguir el último de los cuatro premios EGOT, acrónimo de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony.

El club de los EGOT está compuesto por un selecto de grupo de artistas como Whoopi Goldberg, Viola Davis, Jennifer Hudson, John Legend o el cantante y compositor británico Elton John, quien entró el año pasado tras ganar un Emmy por su documental de Disney+, ‘Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium’.

Spielberg, que obtuvo el primero de los premios que componen un EGOT en 1994 gracias los dos Óscar conquistados por ‘Schindler’s List’, tardó 32 años en completar el grupo de galardones.

