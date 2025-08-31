Steven Spielberg revive su clásico de los 80: conoce todos los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La esperada secuela de Los Goonies se hace realidad: el guionista Potsy Ponciroli confirmó en el Festival de Venecia que su primer borrador "ha tenido muy buena acogida" y que ya trabaja en una segunda versión, completada en un 95%. El cineasta, conocido por el western aclamado Old Henry (2021), asegura que la historia "nunca terminó" para los fans de la original, y se define como el mayor admirador del filme de 1985. El proyecto, impulsado por Warner Bros., cuenta con el respaldo de Steven Spielberg y Chris Columbus como productores, recreando el equipo creativo detrás del éxito original.

La película original, dirigida por Richard Donner en 1985, sigue siendo un fenómeno cultural cuatro décadas después de su estreno. Con un presupuesto de 19 millones de dólares, recaudó 125 millones a nivel global y fue preservada en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de EE.UU. en 2017. La trama, que seguía a un grupo de niños en una búsqueda de tesoros para salvar sus hogares, lanzó las carreras de actores como Josh Brolin, Sean Astin y Ke Huy Quan. Spielberg, creador de la historia original, y Columbus, guionista del filme, supervisarán esta secuela junto a productores de Amblin Entertainment.

¿Regresará el elenco original?

Aunque aún no se confirma la participación de los actores originales, Ke Huy Quan (Data) declaró recientemente: "Es una de las preguntas más frecuentes que me hacen en la vida. Me encantaría que se hiciera realidad". Por su parte, Corey Feldman (Mouth) añadió: "Todos nos vemos bien todavía, y todos estamos vivos. Los Goonies nunca dicen morir...". Sin embargo, Josh Brolin (Brand) mostró escepticismo: "Mi temor es que [la secuela] manche el recuerdo de la original". La posible inclusión de personajes adultos dependerá del guion final y de las negociaciones con el elenco.

Rumbo a la producción

Ponciroli enfatiza que su enfoque no es "rehacer" sino continuar la historia desde donde quedó. Aunque no hay director asignado ni fecha de producción, el equipo de Spielberg y Columbus acelera el desarrollo. La secuela llega tras años de rumores y reuniones fallidas, revitalizadas por el reencuentro del elenco en el Teatro Chino TCL de Hollywood en honor a Quan. Con Warner Bros. apostando por franquicias probadas, Los Goonies 2 podría convertirse en uno de los estrenos más anticipados de los próximos años.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube