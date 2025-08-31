¿Para qué se reunió Reggi El Auténtico con los Hermanos Primera? el live que levantó espectativas

Suscríbete a nuestros canales

El pasado viernes 29 de agosto, Reggi El Auténtico sorprendió a sus seguidores en TikTok con una transmisión en vivo en la que mostró apenas fragmentos de una sesión musical. Lo que encendió la conversación fue que, según él mismo dejó entrever, se trataba de la grabación de un “free cover” con nada menos que Servando y Florentino Primera.

Aunque solo compartió segundos del momento, bastó para que las redes se llenaran de comentarios y especulaciones sobre la posibilidad de un junte histórico, aunque también hay quienes se piensen que se trate de un simple homenaje.

Un junte con historia detrás

La idea de unir a Reggi con los hermanos Primera no es casualidad. Ambos forman parte de una misma generación de músicos venezolanos que han buscado innovar en el género urbano y tropical sin dejar atrás sus raíces. Además, la nostalgia de ver a los Primera retomando espacios musicales despierta una carga emocional en quienes crecieron con su música.

Sin embargo, el encuentro en Miami. Fue para un free cover que, aunque no tiene fecha de lanzamiento el proyecto ya está listo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube