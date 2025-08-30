Alejandra Guzmán revela la verdad sobre su estado de salud tras fuertes especulaciones

Suscríbete a nuestros canales

Con semblante tranquilo, Alejandra Guzmán se detuvo frente a las cámaras desde el centro médico en el que había sido atendida y, sin rodeos, habló de la cirugía a la que fue sometida. Aunque en los últimos meses se rumoraba de

En programas de espectáculo circulaba desde hace semanas una lista de supuestas enfermedades que sonaba demoledora: escoliosis, descalcificación, hernias, hipertensión y hasta depresión. Sin embargo, la propia cantante aclaró que su verdadero problema estaba en las cervicales y que esa fue la razón de su reciente operación.

“Estoy bien, me acaban de operar”

La intérprete de “Yo te esperaba” confesó que pasó por el quirófano, pero aseguró que el procedimiento fue exitoso y que ya se encuentra retomando actividades cotidianas.

“Me operaron de mis cervicales, pero voy muy bien. Todo bien, gracias a Dios”, comentó con una sonrisa.

Una pausa obligada

Guzmán reconoció que no podrá subir a los escenarios hasta el próximo año, un golpe duro para sus fanáticos, aunque ella misma lo considera parte del proceso de recuperación, pero además de eso, aprovechó el breve encuentro para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido. Aseguró que su carácter rebelde y su fuerza la mantienen en pie, y prometió que no piensa alejarse de la música.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube