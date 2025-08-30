¿Se viene un cambio de look para Chyno Miranda?: la foto que despierta las sospechas

Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano genera dudas tras ser visto entrando a una clínica estética en Caracas. Aunque se desconoce si se trató de solo un chequeo médico, tratamiento de salud o un retoque sutil, las especulaciones ya empiezan a rondar en redes sociales.

La foto de la que todos hablan es una en la que se ve a Chyno Miranda junto a un reconocido cirujano plástico en Caracas. La información que fue difundida por la cuenta @laboconaaa, no tardó en disparar especulaciones sobre unos retoques para volver a escena.

Entre la salud y la vanidad

Aunque el artista no ha emitido declaraciones oficiales, las dudas están sobre la mesa. Por un lado, Chyno viene de un largo y complejo proceso de recuperación tras las secuelas que le dejó el COVID-19, que incluyó terapias físicas y neurológicas. Pero, por otro, no sería la primera vez que enfrenta rumores de retoques estéticos, pues en ocasiones anteriores se habló de supuestos tratamientos de bótox y procedimientos faciales regenerativos que él mismo desmintió con humor en redes.

El pasado lo persigue

Lo cierto es que su visita a la clínica ocurre en un momento en que los fans lo ven más activo y sonriente, de hecho, en su cuenta de instagram tambien compartió su visita al tatuador Alex Bruz con quien dejó claro que se estaba tatuando.

Lo cierto es que, aunque el artista no se ha alejado del todo de la música si parece tener entusiasmo de volver con más fuerza, o eso hizo entender con una publicación del 12 de agosto en la que escribió:

"La música siempre en mi corazón... Voy a ustedes"

