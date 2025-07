Juan Miguel y Chyno Miranda encienden la emoción: se viene colaboración musical desde Miami

Suscríbete a nuestros canales

Juan Miguel y Chyno Miranda sorprendieron a sus seguidores al reaparecer juntos desde un estudio de grabación en Miami. Las imágenes y videos publicados en sus redes sociales los muestran disfrutando del proceso creativo mientras producen su colaboración.

El productor Neka One también se encontraba presente lo que indica que el proyecto no solo está en marcha, sino que cuenta con una dirección artística de alto nivel. Aunque aún no se han revelado detalles concretos del tema en el que están trabajando, los fans ya anticipan una mezcla poderosa entre el pop, el urbano y la música tropical que caracteriza a ambos artistas.

Juan Miguel celebra con salsa

La reunion se llevó a cabo a propósito del cumpleaños de Juan Miguel, quien aprovechó la ocasión para regalarle a sus seguidores un nuevo EP titulado "S", una propuesta distinta en la que reinterpreta sus éxitos “Zoom Zoom”, “Siento Bonito” y “Como tú” en clave de salsa. Esta jugada musical ha sido bien recibida, demostrando su versatilidad artística y abriendo una nueva etapa en su carrera.

Chyno en pleno renacer musical

Chyno Miranda continúa firme en su regreso a los escenarios, y esta colaboración representa un paso importante en su proceso de reinvención musical. La energía que transmiten en sus publicaciones sugiere que este nuevo material será más que una simple canción: podría marcar el inicio de una nueva etapa para ambos.

Con la emoción en redes creciendo a cada hora, solo queda esperar que esta fusión musical salga a la luz pronto.

