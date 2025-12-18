Combos navideños en Amazon: opciones listas para tu mesa, menús y precios

Suscríbete a nuestros canales

Amazon compañía tecnológica multinacional estadounidense líder en el comercio electrónico, ha diversificado su oferta con paquetes que incluyen platos principales, guarniciones y postres, diseñados para ser entregados bajo métodos de congelación y sellado al vacío.

Estas alternativas permiten eludir la preparación tradicional desde cero, requiriendo únicamente procesos de descongelado y recalentamiento. Los precios varían según el proveedor y el volumen de alimentos, con presupuestos que inician en los 20 dólares por persona en los combos más económicos.

Opciones de menús con jamón y pavo según el presupuesto

Dentro de la gama accesible de la cena preparada para Navidad, destaca el paquete de Omaha Steaks Duroc Holiday Ham Dinner, por un precio de 99,99 dólares, el cual rinde para cinco personas e incluye jamón deshuesado, puré de papas y vegetales.

Para grupos más numerosos que prefieren el pavo, existen opciones de aves ahumadas con madera de nogal por un costo cercano a los 95 dólares.

"Compré el paquete de jamón el año pasado y la calidad de la carne fue superior a lo esperado, aunque el puré tardó más de lo que decía la caja en calentarse", comentó Linda Peterson, usuaria frecuente de la plataforma en Chicago.

Por otro lado, Mark Stevens, residente de Nueva Jersey, señaló que:

"El pavo llega muy bien sellado y te ahorra el estrés de la salmuera, pero hay que tener espacio suficiente en el congelador días antes".

Segmento premium y planificación del descongelado

Para mesas que superan los diez invitados, la oferta de la cena preparada para Navidad incluye menús de gama alta como los de Mackenzie Limited y Williams Sonoma.

El primero ofrece un pavo asado con hierbas de cinco kilos por 299,95 dólares, mientras que las opciones premium de jamón navideño pueden alcanzar los 479,95 dólares para grupos de 12 personas.

Es relevante considerar que, debido a que estos productos se envían congelados, los fabricantes recomiendan una planificación previa de al menos 48 horas para el proceso de descongelado seguro. Además del plato principal, estos paquetes suelen integrar complementos específicos como gravy casero, judías verdes con almendras y aperitivos variados.

