Cardenales y Tigres completan interesante cambio entre peloteros experimentados: conozca quiénes son

Los Cardenales de Lara y Tigres de Aragua formalizaron este miércoles un movimiento estratégico para reestructurar sus nóminas con un cambio de peloteros que han tenido experiencia en el circuito de la MLB.

La gerencia de Cardenales de Lara suma a sus filas al jugador de cuadro Diego Castillo. El infielder llega a la organización larense tras un paso fugaz por los Tigres de Aragua, equipo al que se integró hace pocos días vía cambio desde Magallanes y donde no llegó a realizar su debut oficial, informó Meridiano.

En tal sentido, la novena aragüeña se hizo con los servicios del exgrandesliga Jermaine Palacios y del joven prospecto Abel Bastidas. Este último forma parte del sistema de ligas menores de los Tigres de Detroit.

José Quijada sale de Bravos rumbo a Japón

De forma simultánea, los Bravos de Margarita informaron una modificación importante en su cuerpo de lanzadores. El relevista zurdo José Quijada culmina su actuación en Venezuela tras pactar un nuevo contrato en el continente asiático.

El Departamento de Prensa de los insulares confirmó que el lanzador hará filas con los Tokyo Yakult Swallows en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB).

Quijada finaliza su participación en la presente campaña con una efectividad de 3.21 y un registro de 10.9 ponches por cada nueve entradas laboradas. Ante esta baja, el mánager Henry Blanco ha incorporado al lanzador derecho Mauricio Véliz para ocupar el lugar disponible en el róster activo del equipo margariteño.

