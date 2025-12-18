¿Necesitas enviar remesas a Venezuela? Así se hace con la billetera Wally en seis sencillos pasos

Suscríbete a nuestros canales

La billetera digital de origen panameño Wally mantiene sus servicios para permitir que los usuarios envíen fondos a Venezuela de forma directa.

A través de una método simple, la plataforma permite transferir dinero desde su aplicación hacia cuentas del banco Banesco, utilizando un sistema que integra seguridad y rapidez en la gestión de remesas familiares.

¿Cómo enviar las remesas al país?

Para realizar la operación, la plataforma ha establecido un procedimiento técnico que los usuarios deben seguir dentro de la aplicación:

Seleccionar la opción "transferir" en la pantalla principal. Escoger la alternativa "transferir fuera de Wally". Elegir una cuenta de destino ya guardada o ingresar los datos de una nueva cuenta bancaria. Completar la información del beneficiario. Es indispensable asegurar que este tenga activas sus cuentas en bolívares y su Cuenta Verde. Confirmar los datos ingresados y especificar el monto exacto a enviar. Verificar que toda la información sea correcta antes de procesar y, finalmente, compartir el comprobante del envío con el receptor.

Este sistema permite gestionar transacciones internacionales y locales de manera eficiente, eliminando intermediarios y permitiendo el control del dinero desde cualquier ubicación geográfica.

Así funciona Wally

Wally es una herramienta financiera diseñada para administrar fondos digitales de forma independiente a la banca tradicional. Sus funciones principales incluyen la recarga de saldo, el pago de servicios y el envío o recepción de dinero en diversas divisas.

Además de las transferencias directas, la billetera cuenta con la Tarjeta Mastercard Wally, tanto física como digital, lo que habilita a los usuarios para efectuar compras en comercios electrónicos y establecimientos físicos a nivel global.

