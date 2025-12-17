Temporada tributaria en EEUU: conoce los cambios que realiza el IRS este 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) publica nuevas directrices para la temporada de impuestos 2026. La implementación de la ley OBBB y la digitalización obligatoria de pagos marcan esta edición.

Los contribuyentes deben preparar sus registros bancarios ahora para evitar retrasos en el futuro de los reembolsos que se van a distribuir.

¿Qué documentos exige el IRS?

El IRS emite recomendaciones críticas para los ciudadanos estadounidenses. La agencia federal busca agilizar los procesos y minimizar errores en las declaraciones. Los contribuyentes deben revisar las nuevas tablas fiscales ajustadas por la inflación vigente.

La planificación anticipada resulta fundamental para asegurar un trámite exitoso y sin demoras. Es necesario recopilar los formularios W-2 de empleadores y los reportes 1099 bancarios. También destacan los registros de activos digitales y la cobertura de salud 1095-A.

Para quienes operan en la economía de plataformas, los formularios 1099-K son indispensables. El organismo insiste en la verificación de todas las comunicaciones oficiales antes del envío. Contar con un número de identificación personal (IP PIN) protege contra posibles fraudes.

¿Cuál es la gran noticia sobre los reembolsos este año?

La noticia central es la eliminación definitiva de los cheques en papel desde el pasado septiembre. El IRS ahora prioriza el depósito directo bajo la Orden Ejecutiva 14247 para mayor seguridad. Además, la ley One Big Beautiful Bill (OBBB) entra en vigor con beneficios históricos.

El Departamento del Tesoro colabora estrechamente con el IRS para ejecutar estos ajustes federales. Los cambios abarcan desde créditos energéticos hasta nuevos parámetros de ingresos sujetos a tributación. La entidad recomienda consultar el portal oficial para conocer el impacto individual exacto.

Entre los beneficios destacan la exención de impuestos en propinas y en horas extras trabajadas. La deducción estándar para parejas casadas sube a $32.200 dólares en este ciclo fiscal. El Crédito Tributario por Hijo también aumenta a $2.200 dólares por cada menor elegible.

¿Por qué el depósito directo ahora será obligatorio?

El IRS reitera que el depósito directo constituye el método más veloz de reembolso. Según las nuevas directrices, la mayoría de los usuarios debe proporcionar sus datos bancarios. Esta medida reduce el riesgo de robo o extravío asociado a los correos físicos.

Los veteranos cuentan con el programa VBBP para identificar opciones de servicios bancarios seguros. También existe compatibilidad con algunas billeteras digitales y aplicaciones móviles certificadas por el fisco. El objetivo final es alcanzar una eficiencia plena en la administración de recursos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube