Comunicado de la FANB ante la intención de EEUU de confiscar busques venezolanos

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, calificó como "delirantes" las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este miércoles, durante una rueda de prensa, Padrino López expresó que estas amenazas de acciones armadas contra el país representan una escalada de agresiones que busca desestabilizar la paz.

El ministro aseguró que el aumento de la tensión en el Caribe no tiene relación con la lucha contra las drogas, sino que es un intento directo por controlar los recursos venezolanos y confiscar busques petroleros.

Además, advirtió que esta postura pone en peligro la seguridad de toda América Latina y podría afectar el suministro de energía en todo el mundo.

El petróleo como el verdadero motivo

El ministro afirmó que las palabras de Trump dejaron al descubierto las verdaderas intenciones de Washington.

Para el Padrino López la "verdad ha salido a la luz" y queda demostrado que el objetivo final es apoderarse de las riquezas naturales del país, especialmente del petróleo, confiscando buques venezolanos y creando un bloqueo naval.

Un riesgo para la estabilidad global

Padrino López alertó que estas acciones son sumamente peligrosas y que la comunidad internacional debe actuar de inmediato.

Según explicó, la hostilidad de Estados Unidos no solo afecta a Venezuela, sino que rompe el equilibrio de la región y pone en riesgo la estabilidad energética de todo el planeta.

Finalmente, Padrino López reiteró que Venezuela es una nación libre que no se dejará intimidar por lo que considera ataques desesperados en la política exterior estadounidense.

Denunció que se intenta robar los bienes del pueblo y aseguró que el país continuará defendiendo su democracia y su territorio frente a cualquier intento de intervención.

