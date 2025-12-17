Derechos de propiedad en EEUU: ¿Puede un agente de ICE manipular tus cámaras de seguridad?

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos meses, varias organizaciones de derechos civiles han alzado la voz sobre una táctica preocupante: los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están cubriendo o desactivando cámaras de seguridad, como los timbres Ring o las cámaras de vigilancia, antes de tocar la puerta de una casa.

Esta situación plantea una pregunta urgente para la comunidad migrante: ¿es legal que los agentes federales oculten estas cámaras?

El vacío legal y la Cuarta Enmienda

La respuesta corta es un poco complicada: No hay una ley federal específica que impida a los agentes cubrir una cámara de seguridad externa, pero esta acción se mueve en una delgada línea constitucional.

Los expertos en derecho indican que la Cuarta Enmienda protege a los ciudadanos de "registros e incautaciones irrazonables".

Cuando un agente de ICE cubre una cámara que está en propiedad privada, está interfiriendo con un bien personal del residente.

Sin embargo, como no hay una orden judicial que mencione específicamente la protección de las cámaras, los agentes a menudo justifican estas acciones con el argumento de la "seguridad del oficial", diciendo que necesitan evitar que su ubicación o tácticas sean transmitidas en vivo.

¿Por qué ICE cubre las cámaras de seguridad en viviendas?

Activistas y abogados de organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) argumentan que el verdadero objetivo no es la seguridad, sino la falta de transparencia. Al bloquear la vista de las cámaras, los agentes:

Evitan que se registre si presentaron una orden judicial firmada por un juez.

Ocultan posibles tácticas de intimidación o engaño, como hacerse pasar por "policía local".

Impeden que los residentes usen el video como evidencia en procesos judiciales de deportación.

Derechos de los residentes: tienes el derecho de grabar

A pesar de las tácticas que se utilizan, la ley es clara en un aspecto: Tienes el derecho constitucional de grabar a los agentes federales.

En propiedad privada: Puedes tener cámaras funcionando. Si un agente intenta cubrirlas, está manipulando tu propiedad privada, lo que puede ser cuestionado en un tribunal si no tienen una orden de registro.

En espacios públicos: Cualquier persona puede grabar operativos de ICE desde una distancia razonable, siempre que no interfiera con su trabajo.

Recomendaciones de expertos

Con el aumento de estos incidentes en estados como California, Texas e Illinois, las organizaciones sugieren:

Instalar cámaras fuera de su alcance: Coloca dispositivos en lugares altos donde no puedan ser cubiertos fácilmente con cinta o manos.

No abrir la puerta: Si no presentan una orden judicial firmada por un juez (no administrativa), no estás obligado a abrir. Puedes pedir que pasen la orden por debajo de la puerta.

Documentar el daño: Si los agentes dañan o alteran tus cámaras, guarda un registro del momento exacto en que se perdió la señal; esto puede servir como prueba de mala conducta.

