El IRS sustituye las cartas por visitas en el hogar: funcionarios priorizan el contacto cara a cara en estos casos

Suscríbete a nuestros canales

En un cambio importante en su enfoque hacia el cumplimiento fiscal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha anunciado que, en ciertas circunstancias, sus funcionarios podrán optar por no enviar notificaciones por correo y, en su lugar, realizar visitas en persona a los hogares y negocios de los contribuyentes.

Esta decisión tiene como objetivo acelerar la resolución de casos complejos que no han avanzado a través de la correspondencia habitual.

Un cambio en la estrategia de recaudación de impuestos por el IRS

Tradicionalmente, el IRS se comunicaba casi exclusivamente a través del Servicio Postal.

Sin embargo, la agencia ha notado que miles de casos de altos ingresos y deudas corporativas se quedan estancados porque los contribuyentes a menudo ignoran los avisos escritos.

Con el fin de cerrar la brecha fiscal, los agentes de recaudación, conocidos como Revenue Officers, han recibido la instrucción de priorizar el contacto cara a cara cuando la comunicación por carta no ha dado resultados.

Esta medida no busca ser una forma de acoso, sino más bien un esfuerzo por obtener información financiera crucial y establecer planes de pago de inmediato, reseña Conexión Migrante.

¿Quiénes pueden recibir una visita del IRS?

No todos los contribuyentes están en la mira para este tipo de procedimiento. El IRS ha establecido ciertos perfiles que son más propensos a estas intervenciones en persona:

Deudores significativos: Personas o empresas que tienen deudas tributarias que superan cifras considerables (normalmente más de $100.000) y que no han respondido a varios avisos anteriores.

No declarantes con altos ingresos: Aquellos que, según los registros de la agencia, han ganado sumas importantes pero no han presentado sus declaraciones de impuestos durante varios años.

Problemas con la nómina empresarial: Negocios que han retenido impuestos de sus empleados pero no los han enviado al gobierno federal.

Casos de activos complicados: Situaciones en las que el IRS sospecha que el contribuyente tiene bienes o inversiones que no han sido reportados de manera adecuada.

Cómo identificar a un agente real y evitar fraudes

Con el aumento de estas visitas, el IRS resalta la importancia de la seguridad para prevenir estafas. Un agente legítimo siempre:

Llevará dos credenciales oficiales: una tarjeta de identificación con foto y una comisión de aplicación de la ley.

No pedirá pagos inmediatos: los agentes nunca solicitarán dinero en efectivo, tarjetas de regalo o transferencias a través de aplicaciones móviles en su puerta.

Proporcionará documentación oficial: entregará formularios del IRS y cartas de notificación que se pueden verificar llamando directamente a la agencia.

Este nuevo enfoque enfatiza la importancia de atender las notificaciones iniciales del IRS.

Si se encuentra en una situación de morosidad, lo mejor es contactar a un profesional de impuestos antes de que un agente llegue a su puerta.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



