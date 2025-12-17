Texas: lo que cambia en las cárceles locales tras la cooperación forzada con ICE

Desde el próximo 1 de enero de 2026, el estado de Texas implementará cambios relevantes en el funcionamiento de las cárceles locales al exigir una cooperación directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta medida surge de la Ley Senatorial 8 (SB-8) y supone un nuevo capítulo en la política migratoria estatal, con impacto directo en los condados y sus sistemas penitenciarios, de acuerdo a la información del sitio web Conexion Migrante.
¿Qué establece la nueva ley SB-8?
La legislación obliga a los alguaciles de los condados a firmar acuerdos formales con ICE para participar en tareas relacionadas con inmigración.
El objetivo principal será identificar a personas detenidas que podrían enfrentar procesos de deportación. Además, Texas contempla incentivos económicos para los condados que adopten el programa, con fondos destinados a capacitación y aplicación de protocolos específicos dentro de las cárceles.
Como parte de la implementación, el Estado ofrecerá subsidios que oscilan entre 80.000 y 140.000 dólares. Estos recursos estarán orientados a fortalecer la infraestructura operativa y entrenar al personal penitenciario en funciones migratorias.
La medida busca garantizar que los condados cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con la normativa sin afectar su operatividad cotidiana.
La SB-8 se apoya en el programa federal 287(g), que autoriza a ICE a delegar ciertas funciones migratorias a autoridades locales. Aunque este programa fue suspendido en 2012 por denuncias de abusos y detenciones arbitrarias, fue reactivado años después y ahora amplía su alcance en Texas, generando un intenso debate a nivel nacional.
Bajo el marco del programa 287(g), las fuerzas locales podrán ejecutar diversas acciones, entre ellas:
-
Verificar el estatus migratorio de personas detenidas
-
Retener a individuos por solicitud expresa de ICE
-
Cumplir órdenes administrativas de inmigración
En algunos casos, estas tareas podrían realizarse incluso fuera del entorno carcelario, durante procedimientos rutinarios.
