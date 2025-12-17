Texas: lo que cambia en las cárceles locales tras la cooperación forzada con ICE

Suscríbete a nuestros canales

Desde el próximo 1 de enero de 2026, el estado de Texas implementará cambios relevantes en el funcionamiento de las cárceles locales al exigir una cooperación directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta medida surge de la Ley Senatorial 8 (SB-8) y supone un nuevo capítulo en la política migratoria estatal, con impacto directo en los condados y sus sistemas penitenciarios, de acuerdo a la información del sitio web Conexion Migrante.

¿Qué establece la nueva ley SB-8?

La legislación obliga a los alguaciles de los condados a firmar acuerdos formales con ICE para participar en tareas relacionadas con inmigración.

El objetivo principal será identificar a personas detenidas que podrían enfrentar procesos de deportación. Además, Texas contempla incentivos económicos para los condados que adopten el programa, con fondos destinados a capacitación y aplicación de protocolos específicos dentro de las cárceles.

Como parte de la implementación, el Estado ofrecerá subsidios que oscilan entre 80.000 y 140.000 dólares. Estos recursos estarán orientados a fortalecer la infraestructura operativa y entrenar al personal penitenciario en funciones migratorias.

La medida busca garantizar que los condados cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con la normativa sin afectar su operatividad cotidiana.

Foto: Cortesía

La SB-8 se apoya en el programa federal 287(g), que autoriza a ICE a delegar ciertas funciones migratorias a autoridades locales. Aunque este programa fue suspendido en 2012 por denuncias de abusos y detenciones arbitrarias, fue reactivado años después y ahora amplía su alcance en Texas, generando un intenso debate a nivel nacional.

Bajo el marco del programa 287(g), las fuerzas locales podrán ejecutar diversas acciones, entre ellas:

Verificar el estatus migratorio de personas detenidas

Retener a individuos por solicitud expresa de ICE

Cumplir órdenes administrativas de inmigración

En algunos casos, estas tareas podrían realizarse incluso fuera del entorno carcelario, durante procedimientos rutinarios.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube