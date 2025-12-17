¿Está permitido el uso de biopolímeros con fines estéticos en Venezuela? Esto dice la Gaceta Oficial

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (Sacs), ente adscrito al Ministerio para la Salud, recordó que está prohibido el uso o aplicación de sustancias de relleno como biopolímeros y polímeros para fines estéticos.

De acuerdo con la resolución N.020 publicada en la Gaceta oficial N. 42.068 de 12 de febrero de 2021, indica Sacs en su cuenta de Instagram.

“La aplicación de biopolímeros en el cuerpo está prohibida en Venezuela por los graves riesgos que representa para tu salud. Estos productos pueden causar daños irreversibles, inflamación, dolor crónico y otras complicaciones severas”, indicó la institución.

Además, recomendó a la ciudadanía elegir a profesionales responsables y productos avalados por las autoridades sanitarias.