Venezuela denuncia el "acto de piratería" cometido por EEUU ante la ONU: detalles aquí

El Gobierno Nacional entregó una carta a la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, encabezada por Samuel Žbogar, denunciando el “acto de piratería” de la Administración de Estados Unidos (EEUU) en aguas internacionales del mar Caribe, ocurrido el pasado 10 de diciembre.

La información la dio a conocer el canciller Yván Gil, en una publicación que realizó en su cuenta de Telegram.

En la carta entregada a la ONU, se subraya que “unidades militares estadounidenses abordaron por la fuerza una nave privada en alta mar, sometieron y secuestraron a su tripulación y se apropiaron ilegalmente de un cargamento de petróleo venezolano, correspondiente a una operación comercial regular, legítima y plenamente ajustada al derecho internacional”.

Un acto que “constituye un robo descarado de activos que no pertenecen a los Estados Unidos de Norteamérica, sino que forman parte del comercio internacional lícito de un Estado Miembro de las Naciones Unidas”.