GMSP fortalece su servicio de gastroenterología con la Incorporación de la especialidad de coloproctología

Suscríbete a nuestros canales

En promedio, más del 50% de la población adulta mayor de 40 años presenta algún tipo de afectación en el colon, recto o ano. Estas patologías coloproctológicas no son sólo frecuentes, sino que representan un problema silencioso y socialmente subestimado.

Es por eso que, el Grupo Médico Santa Paula se complace en anunciar la integración de la especialidad de Coloproctología en su consolidado Servicio de Gastroenterología. Este paso estratégico busca ofrecer a sus usuarios una atención integral y de vanguardia para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del colon, recto, ano y piso pélvico, reconociendo la necesidad de abordar estas afecciones con la máxima tecnología y calidez humana.

🩺 Diagnóstico Oportuno: Consulta Especializada a un costo de $100

Para fomentar la prevención y la detección temprana, el GMSP lanza una oferta especial: la Consulta de Coloproctología a un precio accesible de $100.

Este precio incluye la Anoscopia, un procedimiento clave que permite obtener un diagnóstico inicial y establecer los pasos a seguir para un tratamiento efectivo.

Se recomienda acudir a consulta si se presentan síntomas como:

Sangrado o dolor rectal

Cambios en los hábitos intestinales (estreñimiento o diarrea persistente)

Pérdida de peso inexplicada, fatiga o anemia.

El servicio está disponible para pacientes que padezcan o sospechen de condiciones como hemorroides, enfermedad inflamatoria intestinal, prolapso rectal, fístulas, abscesos anales o cáncer de colon.

🔬 Tecnología de Vanguardia para un Diagnóstico de Precisión

La incorporación de Coloproctología viene acompañada de la disponibilidad de estudios diagnósticos avanzados con tecnología de punta, realizados por especialistas altamente capacitados:

Anoscopia Magnificada ($230): Un procedimiento detallado para observar el canal anal y recto, permitiendo la detección de lesiones, inflamaciones o tumores, e incluso la realización de biopsias de recto.

Un procedimiento detallado para observar el canal anal y recto, permitiendo la detección de lesiones, inflamaciones o tumores, e incluso la realización de biopsias de recto. Manometría Ano-Rectal ($300): Mide la función del aparato esfinteriano, esencial para el estudio de la incontinencia fecal.

Mide la función del aparato esfinteriano, esencial para el estudio de la incontinencia fecal. Eco Defecografía ($300): Ultrasonido dinámico para evaluar el comportamiento del recto durante la evacuación, fundamental para el diagnóstico de estreñimiento severo y prolapsos.

Ultrasonido dinámico para evaluar el comportamiento del recto durante la evacuación, fundamental para el diagnóstico de estreñimiento severo y prolapsos. Ultrasonido 360° 2D Endorectal ($300): Ofrece imágenes precisas en 360 grados, ideal para identificar tumores, abscesos o fístulas profundas.

El GMSP consolida su compromiso con la salud digestiva, ofreciendo en un solo lugar consultas médicas especializadas, estudios diagnósticos avanzados, procedimientos con tecnología de vanguardia y atención humana y personalizada.

Respaldado por su empresa matriz, Keralty, el Grupo Médico Santa Paula reitera su compromiso con la excelencia en la atención médica, ofreciendo a sus pacientes y profesionales de la salud herramientas innovadoras que faciliten el acceso a servicios de calidad, por lo cual es “la clínica que todos tienen en mente”.

Para ser atendido en el GMSP, solicitar citas y obtener mayor información se debe llamar al 0500 CUIDATE (2843283) o al (0212) 9176200, y se puede escribir vía WhatsApp al 0414/0424/0412/0422 CLINICA (2546422), también por la página: www.grupomedicosp.com Además, puede seguirlos como @grupomedicosp en las redes sociales Instagram, TikTok, Facebook, X, Threads y en su canal de YouTube.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube