Grupo Médico Santa Paula a la vanguardia con el sistema FilmArray

El Grupo Médico Santa Paula (GMSP) da un salto tecnológico significativo con la incorporación de pruebas especiales de bacteriología de última generación a través del sistema FilmArray. Esta herramienta molecular de vanguardia posiciona al laboratorio a la vanguardia tecnológica y representa una mejora sustancial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas complejas.
FilmArray utiliza la técnica de PCR multiplex anidada para la detección e identificación simultánea de múltiples patógenos en una sola prueba.
Rapidez y precisión que salvan vidas
Esta tecnología de punta permite analizar muestras biológicas (líquido cefalorraquídeo, sangre, secreciones nasales, líquido sinovial, hisopados, entre otras) para identificar, de forma rápida y automatizada, una amplia gama de agentes infecciosos:
Bacterias
Virus
Levaduras y Hongos
Parásitos
Genes de resistencia antimicrobiana (crucial)
Javier Meneses, gerente de Laboratorio del GMSP, destaca la velocidad y la precisión de este avance:
“FilmArray es un ensayo molecular que nos permite identificar distintos microorganismos y sus mecanismos de resistencia genética. La ventaja principal es su tiempo de respuesta extremadamente corto. Estamos entregando el resultado en un lapso de 4 a 6 horas. Esto es vital, ya que el mecanismo genético de resistencia orienta el tratamiento, indicando qué antibióticos son efectivos y cuáles se deben evitar. Nuestra prioridad es el usuario, y esta tecnología nos permite recortar significativamente el tiempo de respuesta y la estadía hospitalaria.”
Meneses añadió que la alta precisión del sistema, cercana al 98-99%, garantiza que los usuarios del GMSP con una enfermedad infectocontagiosa se beneficien de un diagnóstico preciso y un tratamiento oportuno.
Mejora en el diagnóstico y la toma de decisiones clínicas
Para el equipo médico, esta incorporación supone un salto cualitativo en la atención.
El Dr. Javier Mota, médico infectólogo del GMSP, subraya el impacto clínico inmediato:
“Contar con pruebas moleculares como FilmArray facilita enormemente nuestro trabajo, permitiéndonos realizar diagnósticos más tempranos y oportunos. Ya no tenemos que esperar dos o tres días. Ahora, con resultados en pocas horas, podemos tomar decisiones terapéuticas de forma más precisa y confiable. Además, su capacidad para detectar múltiples agentes (bacterias, virus, parásitos, hongos) en una sola prueba es ideal para el diagnóstico de enfermedades polimicrobianas y para promover el uso racional y preciso de los antimicrobianos.”
El Dr. Mota señaló que el diagnóstico y tratamiento oportunos favorecerán una menor resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos y tendrán una menor repercusión en el estado general y la progresión de la enfermedad del paciente.
Paneles FilmArray disponibles en GMSP
Actualmente, el laboratorio del GMSP ofrece seis paneles sindrómicos de FilmArray, diseñados para abordar infecciones específicas:
|Panel
|Enfoque de Detección
|Panel Respiratorio Superior
|Virus (Influenza A/B, Coronavirus, Rinovirus, Adenovirus, Sincicial Respiratorio) y bacterias comunes de vías respiratorias superiores.
|Panel Neumonía
|Infecciones del tracto respiratorio inferior (bacterias, virus y genes de resistencia).
|Panel Gastrointestinal
|Cuadros entéricos/diarreas (bacterias, virus y parásitos comunes).
|Panel Meningitis/Encefalitis
|Infecciones del sistema nervioso central (bacterias, virus y levaduras).
|Panel de Sepsis/Hemocultivo
|Casos de sepsis (detección rápida de bacterias Gram negativas, Gram positivas, levaduras y genes de resistencia).
|Panel de Infección Articular
|Líquido sinovial (bacterias positivas, negativas, levaduras y genes de resistencia).
