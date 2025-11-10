Grupo Médico Santa Paula a la vanguardia con el sistema FilmArray

Suscríbete a nuestros canales

El Grupo Médico Santa Paula (GMSP) da un salto tecnológico significativo con la incorporación de pruebas especiales de bacteriología de última generación a través del sistema FilmArray. Esta herramienta molecular de vanguardia posiciona al laboratorio a la vanguardia tecnológica y representa una mejora sustancial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas complejas.

FilmArray utiliza la técnica de PCR multiplex anidada para la detección e identificación simultánea de múltiples patógenos en una sola prueba.

Rapidez y precisión que salvan vidas

Esta tecnología de punta permite analizar muestras biológicas (líquido cefalorraquídeo, sangre, secreciones nasales, líquido sinovial, hisopados, entre otras) para identificar, de forma rápida y automatizada, una amplia gama de agentes infecciosos:

Bacterias

Virus

Levaduras y Hongos

Parásitos

Genes de resistencia antimicrobiana (crucial)

Javier Meneses, gerente de Laboratorio del GMSP, destaca la velocidad y la precisión de este avance:

“FilmArray es un ensayo molecular que nos permite identificar distintos microorganismos y sus mecanismos de resistencia genética. La ventaja principal es su tiempo de respuesta extremadamente corto. Estamos entregando el resultado en un lapso de 4 a 6 horas. Esto es vital, ya que el mecanismo genético de resistencia orienta el tratamiento, indicando qué antibióticos son efectivos y cuáles se deben evitar. Nuestra prioridad es el usuario, y esta tecnología nos permite recortar significativamente el tiempo de respuesta y la estadía hospitalaria.”

Meneses añadió que la alta precisión del sistema, cercana al 98-99%, garantiza que los usuarios del GMSP con una enfermedad infectocontagiosa se beneficien de un diagnóstico preciso y un tratamiento oportuno.

Mejora en el diagnóstico y la toma de decisiones clínicas

Para el equipo médico, esta incorporación supone un salto cualitativo en la atención.

El Dr. Javier Mota, médico infectólogo del GMSP, subraya el impacto clínico inmediato:

“Contar con pruebas moleculares como FilmArray facilita enormemente nuestro trabajo, permitiéndonos realizar diagnósticos más tempranos y oportunos. Ya no tenemos que esperar dos o tres días. Ahora, con resultados en pocas horas, podemos tomar decisiones terapéuticas de forma más precisa y confiable. Además, su capacidad para detectar múltiples agentes (bacterias, virus, parásitos, hongos) en una sola prueba es ideal para el diagnóstico de enfermedades polimicrobianas y para promover el uso racional y preciso de los antimicrobianos.”

El Dr. Mota señaló que el diagnóstico y tratamiento oportunos favorecerán una menor resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos y tendrán una menor repercusión en el estado general y la progresión de la enfermedad del paciente.

Paneles FilmArray disponibles en GMSP

Actualmente, el laboratorio del GMSP ofrece seis paneles sindrómicos de FilmArray, diseñados para abordar infecciones específicas: