¡Tu compra puede ser gratis! Bancaribe reembolsa con Mastercard Debit

Suscríbete a nuestros canales

Bancaribe ofrece una oportunidad exclusiva para sus clientes esta temporada: la posibilidad de obtener el reintegro total de sus compras realizadas con la Mastercard Debit Bancaribe. Una iniciativa que busca premiar la fidelidad y el uso de sus canales digitales.

¿Cómo participar y ganar?

Participar es automático y muy sencillo al usar la tarjeta de débito de la entidad:

Realiza pagos con tu tarjeta Mastercard Debit Bancaribe.

El monto de la compra debe estar entre $10 y $100 (o su equivalente en bolívares a la tasa oficial del BCV).

Aplica para compras efectuadas en puntos de venta nacionales o en comercios locales por internet.

Serán 300 ganadores que recibirán el reembolso completo del monto de su transacción. El período de participación se extiende desde el 7 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025.

Una experiencia ágil y segura

Esta promoción es el resultado de la sinergia entre el banco y su robusta plataforma de pagos.

"Esta iniciativa refleja la sinergia entre nuestra robusta plataforma tecnológica de medios de pago y la tarjeta Mastercard Debit Bancaribe, lo que nos permite ofrecer experiencias más ágiles, seguras y convenientes para nuestros clientes. Creemos en la innovación como un medio para generar valor tangible, y esto es una muestra clara de cómo la tecnología puede traducirse en beneficios directos para quienes confían en nosotros día a día”, expresó Virginia Aguerrevere, vicepresidenta ejecutiva de Experiencia del Cliente de Bancaribe.

Notificación de ganadores y reembolso

Los clientes seleccionados serán notificados de forma inmediata a través de:

Mensaje de Texto (SMS).

La App Conexión Bancaribe Digital.

El monto de la compra ganadora será reversado al instante a la cuenta del cliente. Además, los usuarios pueden resultar ganadores más de una vez durante la vigencia de la promoción.

Más información

Para obtener más detalles, los clientes pueden comunicarse con el Centro de Contacto Bancaribe marcando 0500-BANCARIBE (2262274) o seguir las novedades en sus redes sociales: X, Facebook e Instagram como @Bancaribe.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube