Jornadas de Mercal Móvil en Caracas este 5 de diciembre: conozca dónde estarán

Este viernes 5 de diciembre, la Bodega Mercal Móvil llegará a otras parroquias para despachar productos de la cesta básica con hasta 40% de descuentos.

A través de sus redes sociales, Mercal detalló que las jornadas se desarrollarán a partir de las 10:00 a.m. en las siguientes comunidades:

Av. Intercomunal Antímano, frente a la Casa Guzmán Blanco (Caracas)

Municipio Valencia, José Antonio Páez (Carabobo)

Pdval: 43 establecimientos reactivados y meta de 416 para 2026

En las últimas semanas, el gobierno venezolano ha reactivado 43 puntos Pdval en distintas regiones del país, como parte de una meta que contempla recuperar 88 para diciembre y el total de 416 en 2026.

Además, el presidente Nicolás Maduro ordenó entregar varios Pdval a trabajadores del Ministerio de Educación, para que gestionen directamente su abastecimiento alimentario desde sus instituciones.

Producción nacional y economía comunal como eje del plan

Según el presidente, todo lo que se comercialice en estos espacios debe ser de producción nacional, sin depender de importaciones. “Que todo se venda con 40% de descuento”, enfatizó.

El plan incluye una inversión de capital semilla básico, destinada a activar la economía local y fomentar circuitos productivos autosustentables en cada comunidad.

Mercal también se reactiva bajo el mismo modelo

En paralelo, el gobierno anunció la reactivación de la red Mercal, con el mismo enfoque de entrega comunal. Los Clap no figuran en este nuevo esquema de distribución.

El ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, destacó que “el pueblo se ha empoderado” en la rehabilitación de los espacios, y que ahora podrá acceder a alimentos por debajo del precio del mercado.

Además, Maduro pidió al viceministro de Instalaciónes y Logística del Ministerio de Educación William Gil diseñar mecanismos de facilidad para que los trabajadores puedan operar estos centros sin trabas burocráticas.

