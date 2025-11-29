Línea Cotidiana en dos cuotas con Cashea: supermercados y farmacias para sus compras hasta el 31 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días para iniciar las celebracipnes decembrinas, Cashea lanzó un nuevo anuncio sobre los pagos de su línea cotidiana.

La empresa informó que permitirá a los usuarios de mayor fidelidad dividir el pago de productos esenciales como alimentos y medicinas en dos cómodas cuotas a lo largo del siguiente mes.

Dicha medida cuenta con una gran variedad de aliados comerciales con sedes distribuidas en todo el territorio nacional.

Supermercados y farmacias claves

Una de las fortalezas de esta promoción es la extensa y estratégica lista de comercios afiliados. Los clientes podrán aprovechar el pago en dos partes en establecimientos esenciales y de gran alcance.

Entre los confirmados se encuentran las cadenas de farmacias y bienestar Locatel y Redvital, Farmacias Saas, además de los supermercados Plazas, Gama y Makro, garantizando cobertura de medicinas y alimentos.

Variedad de opciones para la cena y el hogar

La variedad de aliados no se detiene en lo básico. Para quienes planifican sus cenas y compras del hogar, la lista se extiende a tiendas como Forum, Río Supermarket, la reconocida cadena Arturos y Pollos Marios.

Lo que asegura que las familias puedan organizar sus compras navideñas con una amplia gama de opciones y productos sin comprometer de golpe su presupuesto de fin de año.

¿Hasta cuándo estará vigente la medida?

El anuncio, difundido a través de sus redes sociales, generó una ola de entusiasmo entre sus clientes, especialmente aquellos que forman parte del Nivel 6 del Club Cashea Más.

La medida se extenderá desde el este próximo lunes 1 de diciembre, hasta el 31 de diciembre del 2025.

¿Cómo funcionará a Línea Cotidiana en diciembre?

La Línea Cotidiana es un monto separado y generalmente menor al límite de compra principal del usuario. Para aprovechar el beneficio de diciembre, el proceso es sencillo y busca la inmediatez en la compra:

El cliente debe cancelar una porción del costo total del producto al momento de la transacción en la tienda. Con este primer pago, puede llevarse sus artículos.

El saldo restante se divide en dos pagos. Tienes un plazo de 14 días contados a partir de la fecha de la compra para liquidar la primera cuota, y un lapso similar para la segunda.

El pago de estas cuotas se realiza directamente desde la aplicación de Cashea.

Esta modalidad de pago no solo representa un alivio, sino que también permite los usuarios organizar mejor sus compras, impulsando la planificación y ayudando a evitar el endeudamiento excesivo.

