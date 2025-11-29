Vacaciones a la vista: Miami-Dade ya tiene la fecha de inicio del "Winter Break" escolar

Suscríbete a nuestros canales

El Distrito Escolar Público del Condado de Miami-Dade (M-DCPS), a través de su Junta Escolar (School Board) y de su Superintendente de Escuelas Dr. José L. Dotres, han fijado el inicio del receso invernal para los estudiantes.

El descanso, conocido en el sistema como Winter Break, segun el calendario publicado, empezará de manera oficial el lunes 23 de diciembre de 2025.

Cierre de clases y días Clave

El calendario aprobado por el M-DCPS establece que la jornada escolar para los alumnos terminará el jueves 18 de diciembre. El día siguiente, viernes 19 de diciembre, ha sido designado para la planificación de cierre del personal docente y administrativo, por lo que no habrá asistencia de estudiantes.

El periodo de inactividad académica para los alumnos se extiende a lo largo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Las vacaciones incluyen las dos semanas festivas y los días intermedios, un periodo tradicionalmente reservado para el descanso de los estudiantes y el personal.

Retorno a las aulas en enero

Según la planificación del distrito, el Winter Break se prolongará hasta el inicio del nuevo año. Los estudiantes y el personal tienen programado regresar a las aulas el lunes 5 de enero de 2025, cuando se reanudarán las clases para dar inicio a la segunda mitad del año escolar 2025-2026.

La confirmación de estas fechas permite a las familias del condado de Miami-Dade planificar con antelación sus actividades y viajes durante el periodo festivo.

