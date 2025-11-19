La Navidad llega a Washington D. C. este fin de semana: estos son los eventos familiares para el área metropolitana

Suscríbete a nuestros canales

Washington D. C. y sus alrededores inician formalmente la temporada de fin de año este fin de semana con una agenda cultural que combina las tradicionales festividades invernales con una vibrante oferta de conciertos y exposiciones.

D.C., Maryland y Virginia activan su economía nocturna y turística mediante la inauguración de mercados navideños y festivales de luces, eventos que representan un motor importante para el comercio local y el sector de servicios.

Además de las celebraciones estacionales, la programación incluye presentaciones de artistas internacionales y muestras de arte asiático y contemporáneo, consolidando a la región como un epicentro de entretenimiento diverso en la Costa Este para residentes y visitantes según El Tiempo Latino..

Eventos

ZooLights: National Zoo, DC: Del 21 de noviembre al 3 de enero de 2026. Entrada: $9.

Del 21 de noviembre al 3 de enero de 2026. Entrada: $9. Downtown DC Holiday Market: Calles F, 7th y 9th NW: Del 21 de noviembre al 23 de diciembre. Acceso gratuito.

Calles F, 7th y 9th NW: Del 21 de noviembre al 23 de diciembre. Acceso gratuito. Frosted at Franklin Park: Downtown DC: Del 21 de noviembre al 7 de enero. Acceso gratuito.

Del 21 de noviembre al 7 de enero. Acceso gratuito. A Christmas Carol: Ford’s Theatre: Del 20 de noviembre al 31 de diciembre. Boletos desde $51.

Del 20 de noviembre al 31 de diciembre. Boletos desde $51. Winter Lantern Festival: Tysons, Virginia: Inicia el 20 de noviembre. Entradas: adultos $26, niños $19.

Tysons, Virginia: Inicia el 20 de noviembre. Entradas: adultos $26, niños $19. Lumino City: Gaithersburg, Maryland: Hasta el 1 de enero de 2026. Entrada desde $30.

Maryland: Hasta el 1 de enero de 2026. Entrada desde $30. Umbrella Art Fair: The Square at International Square: Del 21 al 23 de noviembre. Acceso gratuito.

Del 21 al 23 de noviembre. Acceso gratuito. Concierto de Amaarae: The Anthem, DC: Viernes 21 de noviembre. Entrada desde $46.

Viernes 21 de noviembre. Entrada desde $46. Exposición Korean Treasures: Smithsonian National Museum of Asian Art: Hasta febrero de 2026. Acceso gratuito.

Hasta febrero de 2026. Acceso gratuito. Femme Fatale DC Pop-Up Market: Woodley Park: Domingo 23 de noviembre. Acceso gratuito.

Domingo 23 de noviembre. Acceso gratuito. Otros eventos musicales: Incluyen a Sir Chloe en Lincoln Theatre y Nü Androids en Ivy City el viernes 21 de noviembre.

Variedad

La diversidad de esta oferta cultural requiere que los asistentes planifiquen sus traslados con antelación, dado que la concentración de actividades en zonas como Penn Quarter y Woodley Park suele incrementar el tráfico vehicular considerablemente.

Autoridades locales y organizadores enfatizan que el apoyo a estos eventos, desde las ferias de emprendedores hasta las producciones teatrales históricas, contribuye directamente a la sostenibilidad de las instituciones culturales y los pequeños negocios de la región.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube