Black Friday 2025 llega a EEUU con descuentos de hasta el 70%: tiendas confirman los horarios oficiales

Las principales cadenas minoristas del país confirmaron los horarios de apertura para el Black Friday 2025, el evento de compras más esperado del año.

Tiendas como Walmart, Costco, y Best Buy abrirán desde muy temprano para ofrecer descuentos que alcanzarán hasta el 70% en tecnología y electrodomésticos. El gran día de ofertas será el 28 de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias.

¿Cuándo inician las grandes ofertas de Black Friday 2025?

La fecha clave, el Black Friday o "viernes negro", caerá este año el 28 de noviembre, un día después de la celebración del Día de Acción de Gracias. Este evento se ha convertido en el momento ideal para que millones de personas adelanten sus regalos con precios rebajados.

El fin de semana de descuentos se extenderá hasta el lunes siguiente, con el Cyber Monday programado para el 1 de diciembre, el segundo día de rebajas más esperado.

Tiendas como Walmart, Costco, Home Depot, Best Buy, Amazon, Target y Macy's anunciaron que sus artículos tendrán ofertas que podrían alcanzar hasta el 70% de descuento.

¿Cuáles son los horarios claves para hacer compras?

A pocos días de que empiecen las ofertas, las tiendas mencionadas anunciaron los horarios de apertura que regirán para el Black Friday 2025.

Estos horarios permitirán a los compradores planificar sus visitas y aprovechar las primeras horas de rebajas. Walmart, Home Depot, Best Buy, Lowe's y Target abrirán sus puertas a las 6:00 a. m.

Otras tiendas como HomeGoods, Marshalls y TJ Maxx iniciarán sus ventas a las 7:00 a. m., mientras que Costco abrirá más tarde, a las 9:00 a. m. Las empresas aconsejaron a los compradores planificar tanto los horarios como los artículos a adquirir, al anticipar grandes aglomeraciones y un rápido agotamiento de existencias.

¿Qué productos tendrán descuentos este Black Friday?

Los descuentos abarcarán una amplia gama de productos, centrándose en tecnología y artículos para el hogar. Los consumidores encontrarán grandes rebajas en televisores de marcas reconocidas, dispositivos electrónicos de Apple y consolas de videojuegos de última generación. T

ambién habrá importantes ofertas en electrodomésticos de marcas como Dyson, así como en calefactores y ropa.

Walmart anunció que tendrá eventos de ofertas anteriores al Black Friday durante los fines de semana previos, con horarios especiales a los miembros de Walmart+. Esta estrategia busca que los suscriptores aprovechen las rebajas antes de que estas estén disponibles para todo el público.

