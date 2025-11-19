¿Pavo gratis para Thanksgiving? Sepa dónde habrá entregas en El Paso, Texas

Suscríbete a nuestros canales

Familias de la región fronteriza recibirán apoyo alimentario previo al Día de Acción de Gracias gracias a una alianza estratégica entre el Consulado General de México en El Paso y The C Foundation.

La sede diplomática, ubicada en el 910 E. San Antonio Ave., distribuirá pavos, despensas y artículos de primera necesidad este martes 25 de noviembre de 2025, iniciando a las 8:30 de la mañana.

Los organizadores entregarán los insumos exclusivamente a las personas que acudan a pie, atendiendo por orden de llegada hasta que se terminen los suministros disponibles según Telemundo El Paso.

Importancia

Este tipo de movilización solidaria se replica simultáneamente en otras grandes urbes de Estados Unidos como Los Ángeles, Chicago y Houston, donde diversas organizaciones realizan donaciones masivas para combatir la inseguridad alimentaria.

Estas jornadas representan un alivio importante para la economía doméstica frente al aumento del costo de vida, permitiendo que miles de hogares vulnerables accedan a una cena tradicional.

Además de garantizar el acceso a alimentos nutritivos, estos eventos fortalecen el tejido social y aseguran que las comunidades hispanas disfruten de las festividades con dignidad.

