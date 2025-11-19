Pavo gratis para Thanksgiving en Nueva York: lista de lugares que entregarán la preciada proteína desde este 20 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El conmemorado día de Acción de Gracias está por llegar a Estados Unidos (EEUU) y por la importancia a la gastronomía típica que se le da a la temporada, organizaciones, empresas y despensas se organizan para asegurar que el platillo central no falte en las mesas, nos referimos al popular pavo.

Tomando en cuenta que se podría decir que Thanksgiving es la festividad no religiosa más importante para la unidad familiar y la tradición cultural en el calendario estadounidense, muchas personas de bajos recursos o en situaciones de necesidad pueden optar por recibir pavos o ingredientes para las cenas gratuitas para la ocasión.

En casi todo el país ya han empezado a realizarse este tipo de donaciones alimenticias, Nueva York no es la excepción, y de hecho hay una serie de lugares que estarán entregando pavos y suministros para celebrar Acción de Gracias desde este jueves 20 de noviembre.

Conoce las organizaciones, puntos de entrega, horario y requisitos

20 de noviembre:

Queens Community Justice Center: en Jamaica - 162-04 Tuskegee Airmen Way y realizarán otra en paralelo en Far Rockaway - 10-27 Beach 20th St.

Opera bajo la modalidad de orden de llegada (first-come, first-served) y no requieren un registro formal, aunque siempre es buena práctica llegar temprano.

Distribución continua durante todo el día (reportado como 12:00 a.m. a 11:59 p.m.)

New York Red Bulls (en asociación con la Universidad Kean): Estacionamiento Este (East Parking Lot) del Sports Illustrated Stadium (antes Red Bull Arena), en Nueva Jersey. Debe ingresar por la Puerta D.

En anuncio es la entrega de Pavo de Acción de Gracias (Turkey Giveaway) para familias necesitada, de 4:30 PM a 6:00 PM.

Se requiere o se recomienda enfáticamente confirmar asistencia para asegurar un horario y la disponibilidad del pavo.

Debe registrarse utilizando el formulario en la página web oficial de la comunidad de New York Red Bulls para solicitar un turno de recogida: Sorteo de pavo | Red Bull Arena.

21 de noviembre:

Amazin' Mets Foundation:

Se señala que la distribución real se realiza a través de múltiples organizaciones comunitarias asociadas en varios distritos, lo cual puede incluir (o no) una parada específica y masiva en Manhattan.

- New York Common Pantry: El Bronx / Manhattan.

La distribución se realiza a través de su pantry del Bronx y su pantry de Manhattan (West Side Campaign Against Hunger también es socio en Manhattan).

- Project Hospitality: Staten Island.

Puede requerir confirmar su participación para distribuir los pavos en Staten Island.

- City Harvest: Brooklyn City Harvest.

Estees un socio principal, aunque su rol es a menudo logístico (rescate y entrega de alimentos).

Trabajan con una amplia red de despensas en Brooklyn que recibirán los pavos de los Mets. Se recomienda comunicarse con ellos para mayor información.

Debido a que estos pavos son distribuidos por socios de caridad ya establecidos, la modalidad de entrega generalmente no es por orden de llegada para el público general, sino para sus miembros o clientes registrados o para aquellos que cumplan con los criterios de su programa.

22 de noviembre:

Goke Food Pantry: En 622 Cortelyou Road, Brooklyn, NY 11218.

Funciona por orden de llegada, lo que significa que NO se requiere confirmación previa de asistencia. Simplemente debe acudir a la hora indicada.

Pero para mayor información puede contactarlos al teléfono: 718-284-7479.

Queens Community Justice Center:

Opera bajo la modalidad de orden de llegada (first-come, first-served) y no requieren un registro formal, aunque siempre es buena práctica llegar temprano.

Lionel D. Pickens Foundation: Food Universe, 32-11 Beach Channel Drive, Far Rockaway, NY.

Evento por orden de llegada, a partir de las 11:00 de la mañana.

Debido a que los artículos se distribuyen hasta agotar existencias, se recomienda llegar con tiempo de anticipación, ya que estas entregas suelen atraer a un gran número de personas.

The Gardiner Foundation Inc.: En el Bronx - St. James Park (2550 Jerome Avenue).

La apertura de puertas es a las 7:30 de la mañana para esta distribución especial, aunque también indican que el evento se lleva a cabo un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Por lo que se recomienda llegar temprano por la alta demanda.

Se recomienda confirmar asistencia con anticipación debido a la alta demanda esperada: Fundación Gardiner – La Fundación Gardiner Inc..

25 de noviembre:

Harlem Grown: en 134th Street Farm, 116 W 134th Street, Harlem, Nueva York. De 11:00 am a 4;00 pm.

Cada kit incluye un pavo congelado, acompañamientos tradicionales de Acción de Gracias y productos frescos de la granja.

La organización requiere que las familias se inscriban previamente para reservar su cupo, ya que la distribución es limitada: Harlem Grown.

