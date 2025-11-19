¡Cena de Thanksgiving gratis! Regalan 1.000 kits de pavo a beneficiarios de SNAP: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de supermercados Giant Food y la D.C. United Foundation se unieron para regalar cenas completas del Día de Acción de Gracias a residentes de Washington D.C., especialmente a beneficiarios del programa SNAP (cupones para alimentos) y trabajadores federales afectados por el reciente cierre gubernamental.

El programa busca mitigar el impacto del cierre del gobierno federal y la suspensión de los beneficios de cupones para alimentos, asegurando que las familias puedan celebrar el Thanksgiving.

Thanksgiving gratis: Regala 1.000 kits de pavo

De acuerdo con lo reportado por La Nación en su sitio web, este beneficio es para las personas afectadas por la suspensión de recursos SNAP y trabajadores federales afectados por el cierre gubernamental.

Giant Food entregará un total de 1.000 paquetes de cena a los residentes de Washington D.C.

De igual forma, se informó que los recursos serán entregados el martes 25 de noviembre de 2025.

¿Qué incluyen los paquetes de cena?

Los kits están diseñados para cuatro personas y son completos para la cena tradicional:

Pechuga de pavo.

Productos frescos y guarniciones no perecederas.

Una tarjeta de regalo de Giant Food y mezclas de especias preparadas por chefs locales de D.C.

¿Cómo registrarse para recibir la cena?

Para recibir uno de los paquetes, los interesados deben completar un registro:

Es necesario llenar un formulario en línea. Se pide nombre, apellido, correo electrónico, número de integrantes de la familia y número de menores de edad en el hogar. La distribución se realizará al noroeste de Estados Unidos.

Otras iniciativas de apoyo

En medio de la suspensión de recursos SNAP, otras organizaciones y supermercados también están ofreciendo cenas:

Operation Turkey: Entregará platos individuales de pavo, relleno y verduras (se requiere llenar la solicitud en su sitio web).

BJ’s Wholesale Club: Regalará pavos en Massachusetts, manteniendo su tradición navideña.

