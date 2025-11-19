¿Cuándo viajar en Thanksgiving? Los horarios críticos y mejores horas para escapar del tráfico

Suscríbete a nuestros canales

La celebración de Acción de Gracias (Thanksgiving) en EEUU no solo es sinónimo de reuniones familiares y tiempo de calidad, sino también de la mayor época de viaje del año.

Para este 2025, se proyecta que más de 81.8 millones de personas recorrerán al menos 50 millas, estableciendo un nuevo récord absoluto de viajeros, según La Asociación Automovilística Americana (AAA).

Este desplazamiento ocurrirá durante el periodo que va desde el martes 25 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre, lo que supone un aumento considerable en el tráfico, reportó El Comercio.

La gran migración por carretera

De los más de 81 millones de viajeros totales, la gran mayoría, cerca de 73 millones, optará por el automóvil para llegar a su destino, de acuerdo con la AAA.

Esto representa un 90% de todos los desplazamientos y es 1.3 millones más que el año anterior. Esta cifra podría incrementarse si más viajeros deciden evitar los aeropuertos a causa de las recientes cancelaciones de vuelos.

¿Cuáles son los peores momentos para conducir?

Para evitar el caos, es crucial conocer cuándo se espera la mayor congestión. De acuerdo con el análisis de tráfico (INRIX), los momentos más complicados serán:

Tardes del martes y miércoles (25 y 26 de noviembre) : justo antes del Día de Acción de Gracias.

: justo antes del Día de Acción de Gracias. Todo el domingo (30 de noviembre): el día de retorno a casa estará congestionado casi todo el día.

El mejor consejo para evitar retrasos

La estrategia más efectiva para evitar las peores horas de tráfico es sencilla: salir por la mañana. La siguiente tabla muestra los horarios críticos y los mejores momentos para ponerse en marcha cada día:

Mejor horario para viajar

Martes, 25 de noviembre

Peor tráfico: 12:00 p.m. - 9:00 p.m | Mejor horario: antes de las 12:00 p.m.

Miércoles, 26 de noviembre

Peor tráfico: 11:00 a.m. - 8:00 p.m. | Mejor horario antes de las 11:00 a.m.

Viernes, 28 de noviembre

Peor tráfico: 1:00 p.m. - 7:00 p.m. | Mejor horario: antes de las 11:00 a.m.

Sábado, 29 de noviembre

Peor tráfico: 1:00 p.m. - 7:00 p.m. | Mejor horario: antes de las 10:00 a.m.

Domingo, 30 de noviembre

Peor tráfico: 11:00 a.m. - 8:00 p.m. | Mejor horario antes de las 11:00 a.m.

Lunes, 1 de diciembre

Peor tráfico: 12:00 p.m. - 8:00 p.m. | Mejor horario: después de las 8:00 p.m.

Destinos favoritos: playas y ciudades icónicas

Según las reservaciones registradas, Florida es el destino más popular, gracias a sus famosos parques temáticos y puertos de cruceros.

A nivel nacional, los diez destinos más reservados son:

Orlando, FL

Fort Lauderdale, FL

Miami, FL

Anaheim/Los Ángeles, CA

Tampa, FL

Nueva York, NY

San Francisco, CA

Honolulu, HI

Las Vegas, NV

Atlanta, GA

El mundo llama: destinos internacionales principales

La lista de los principales destinos internacionales elegidos incluye ciudades y zonas vacacionales icónicas:

París, Francia

Ámsterdam, Países Bajos

Viena, Austria

Cancún, México

Punta Cana, República Dominicana

Basilea, Suiza

Sídney, Australia

Barcelona, España

Budapest, Hungría

Oranjestad, Aruba

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube