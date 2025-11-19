¿Cuándo viajar en Thanksgiving? Los horarios críticos y mejores horas para escapar del tráfico

La celebración de Acción de Gracias (Thanksgiving) en EEUU no solo es sinónimo de reuniones familiares y tiempo de calidad, sino también de la mayor época de viaje del año.
Para este 2025, se proyecta que más de 81.8 millones de personas recorrerán al menos 50 millas, estableciendo un nuevo récord absoluto de viajeros, según La Asociación Automovilística Americana (AAA).
Este desplazamiento ocurrirá durante el periodo que va desde el martes 25 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre, lo que supone un aumento considerable en el tráfico, reportó El Comercio.
La gran migración por carretera
De los más de 81 millones de viajeros totales, la gran mayoría, cerca de 73 millones, optará por el automóvil para llegar a su destino, de acuerdo con la AAA.
Esto representa un 90% de todos los desplazamientos y es 1.3 millones más que el año anterior. Esta cifra podría incrementarse si más viajeros deciden evitar los aeropuertos a causa de las recientes cancelaciones de vuelos.
¿Cuáles son los peores momentos para conducir?
Para evitar el caos, es crucial conocer cuándo se espera la mayor congestión. De acuerdo con el análisis de tráfico (INRIX), los momentos más complicados serán:
- Tardes del martes y miércoles (25 y 26 de noviembre): justo antes del Día de Acción de Gracias.
- Todo el domingo (30 de noviembre): el día de retorno a casa estará congestionado casi todo el día.
El mejor consejo para evitar retrasos
La estrategia más efectiva para evitar las peores horas de tráfico es sencilla: salir por la mañana. La siguiente tabla muestra los horarios críticos y los mejores momentos para ponerse en marcha cada día:
Mejor horario para viajar
Martes, 25 de noviembre
- Peor tráfico: 12:00 p.m. - 9:00 p.m | Mejor horario: antes de las 12:00 p.m.
Miércoles, 26 de noviembre
- Peor tráfico: 11:00 a.m. - 8:00 p.m. | Mejor horario antes de las 11:00 a.m.
Viernes, 28 de noviembre
- Peor tráfico: 1:00 p.m. - 7:00 p.m. | Mejor horario: antes de las 11:00 a.m.
Sábado, 29 de noviembre
- Peor tráfico: 1:00 p.m. - 7:00 p.m. | Mejor horario: antes de las 10:00 a.m.
Domingo, 30 de noviembre
- Peor tráfico: 11:00 a.m. - 8:00 p.m. | Mejor horario antes de las 11:00 a.m.
Lunes, 1 de diciembre
- Peor tráfico: 12:00 p.m. - 8:00 p.m. | Mejor horario: después de las 8:00 p.m.
Destinos favoritos: playas y ciudades icónicas
Según las reservaciones registradas, Florida es el destino más popular, gracias a sus famosos parques temáticos y puertos de cruceros.
A nivel nacional, los diez destinos más reservados son:
- Orlando, FL
- Fort Lauderdale, FL
- Miami, FL
- Anaheim/Los Ángeles, CA
- Tampa, FL
- Nueva York, NY
- San Francisco, CA
- Honolulu, HI
- Las Vegas, NV
- Atlanta, GA
El mundo llama: destinos internacionales principales
La lista de los principales destinos internacionales elegidos incluye ciudades y zonas vacacionales icónicas:
- París, Francia
- Ámsterdam, Países Bajos
- Viena, Austria
- Cancún, México
- Punta Cana, República Dominicana
- Basilea, Suiza
- Sídney, Australia
- Barcelona, España
- Budapest, Hungría
- Oranjestad, Aruba
Visite nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube