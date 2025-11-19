Suscríbete a nuestros canales

¿Qué bonos se depositan hoy 19 de noviembre en el Monedero de la Plataforma Patria? Es la pregunta que los usuarios de la billetera digital se hacen.

Es por ello que desde el Diario 2001 te contamos sobre los pagos que están activos y cuáles se liberarán en las próximas horas.

¿Qué bonos se depositan en el Monedero Patria?

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

En tal sentido, este 19 de noviembre continúa el depósito del bono del Movimiento Social Somos Venezuela por un monto de 1.248,80 bolívares.

En octubre de 2025, el bono Somos Venezuela se otorgó por 1.012,50 bolívares.

Por otra parte, se desconoce sobre la asignación del estipendio Chamba Juvenil, pago que llega conjuntamente con Somos Venezuela y se otorga por el mismo monto.

Además, el Sistema Patria está pagando el Ingreso contra la Guerra Económica y la Bonificación de Fin de Año.

Estos estipendios se entregan por 26.208 bolívares y 3.276, respectivamente.

Patria pagará estas bonificaciones especiales del 17 al 22 de noviembre

De acuerdo con la data histórica y la periodicidad, se estima que los usuarios podrían recibir el siguiente pago en las próximas horas:

Ingreso contra la Guerra Económica:

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 21 de noviembre: cobrarán 50 dólares indexados (11.700 bolívares aproximadamente).

