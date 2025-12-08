Elena Rose enciende las redes con nuevo amor: esta fue su declaración tras el video viral

Suscríbete a nuestros canales

La cantante venezolana Elena Rose volvió a ser centro de atención tras la difusión de un video subido a sus redes, en el que aparece junto a Beto Montenegro, miembro de la banda Rawayana. El momento compartido en un concierto, en medio de aplausos y emoción del público quienes pedían un beso entre los cantantes, dio un paso a una nueva historia.

Y lejos de dejar que los rumores crecieran por sí solos, la cantante decidió hablar sobre lo sucedido, compartiendo con sinceridad sus sentimientos.

El origen del revuelo: un beso que lo cambió todo

Durante una presentación en vivo del sencillo Luna de Miel, tema que Elena y Beto lanzaron juntos como parte del álbum Bendito Verano, los artistas protagonizaron un beso fugaz que paralizó al público. La escena fue capturada por asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El beso, breve pero significativo, desató una ola de reacciones: elogios, emoción, preguntas y especulaciones

Las declaraciones de Elena Rose

Consultada sobre el momento, Elena Rose respondió con su característico estilo espontáneo:

"Tú viste eso, que cuchi, pero si yo no hice nada, yo estaba así…”, dijo mientras ponía carita enamorada y recordaba el momento con Beto.

Cuando se le preguntó sobre cuándo comenzó este amor, la cantante reflexionó:

“Bueno, el amor es así, lo importante es no saber cuándo termina, el amor es infinito y yo estoy en un momento de mi vida en que me lo celebro todas sus formas”.

Con esta declaración, Elena Rose mostró una visión positiva y madura del amor, abierta a disfrutarlo sin presiones ni etiquetas.

Elena Rose parece vivir un periodo de plenitud personal. La cantante enfatiza que el amor debe celebrarse en todas sus manifestaciones y que no se trata de definirlo, sino de experimentarlo con autenticidad.

