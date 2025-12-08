Maduro y Erdogan toman esta decisión sobre operatividad de Turkish Airlines

El presidente de la República, Nicolás Maduro, coincidió con su homólogo de Turkía, Recep Tayyip Erdogan, y coincidieron en restablecer la operatividad de Turkish Airlines en Venezuela.
El ministerio de Relaciones Exteriores difundió el comunicado a través de su cuenta en Instagram, en el que brinda detalles al respecto.
Turkish Airlines
Con respecto a la línea aérea internacional, indica el comunicado que ambos presidentes "coincidieron en la importancia de restablecer, a la brevedad la conexión aérea Caracas - Estambul - Caracas a través de Turkish Airlines".
Agrega que restablecer la operatividad de esta aerolínea "permitirá continuar transportando miles de turistas e inversionistas que semanalmente utilizan esta ruta para estrechar los vínculos entre ambas naciones".
Maduro y Erdogan conversan
De acuerdo con el comunicado, el presidente Maduro sostuvo "una conversación telefónica" con Erdogan, en la que "intercambiaron posiciones, criterios y valoraciones sobre la geopolítica mundial, así como sobre los más recientes acontecimientos globales que inciden en la estabilidad y el futuro de la humanidad".
Asimismo, resalta que ambos mandatarios celebraron dos exposiciones empresariales que se realizaron recientemente, una en Estambul y otra en Caracas.
Visite nuestra sección de Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube