Maduro y Erdogan toman esta decisión sobre operatividad de Turkish Airlines

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, coincidió con su homólogo de Turkía, Recep Tayyip Erdogan, y coincidieron en restablecer la operatividad de Turkish Airlines en Venezuela.

El ministerio de Relaciones Exteriores difundió el comunicado a través de su cuenta en Instagram, en el que brinda detalles al respecto.

Turkish Airlines

Con respecto a la línea aérea internacional, indica el comunicado que ambos presidentes "coincidieron en la importancia de restablecer, a la brevedad la conexión aérea Caracas - Estambul - Caracas a través de Turkish Airlines".

Agrega que restablecer la operatividad de esta aerolínea "permitirá continuar transportando miles de turistas e inversionistas que semanalmente utilizan esta ruta para estrechar los vínculos entre ambas naciones".

Maduro y Erdogan conversan

De acuerdo con el comunicado, el presidente Maduro sostuvo "una conversación telefónica" con Erdogan, en la que "intercambiaron posiciones, criterios y valoraciones sobre la geopolítica mundial, así como sobre los más recientes acontecimientos globales que inciden en la estabilidad y el futuro de la humanidad".

Asimismo, resalta que ambos mandatarios celebraron dos exposiciones empresariales que se realizaron recientemente, una en Estambul y otra en Caracas.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube