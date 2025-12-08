Mimlot lanza nueva línea de jabones de tocador para debés

Suscríbete a nuestros canales

La marca venezolana Mimlot (@mimlotvzla), reconocida por su compromiso con el bienestar familiar y la calidad internacional, amplía su portafolio con el lanzamiento de sus nuevos jabones de tocador para bebé: Sweet Baby y Soft Baby.

Diseñados pensando en la piel sensible de los más pequeños, estos jabones transforman la rutina diaria en un momento de conexión segura, tierna y placentera entre padres e hijos.

Fórmula Avanzada para la Piel Delicada

Los jabones de 90 gramos ofrecen una experiencia de limpieza superior, gracias a su fórmula avanzada que combina protección e hidratación esencial:

Enriquecidos con Vitamina E y Glicerina: Ingredientes que nutren, hidratan y protegen, manteniendo la suavidad natural de la piel.

pH Balanceado: Contribuye a prevenir irritaciones y ofrece una barrera protectora contra bacterias y suciedad.

Forma Ovalada: Facilita el agarre y el contacto suave con la piel durante el baño.

Dos Aromas para un Mimo Especial

Los consumidores pueden elegir entre dos delicadas presentaciones, cada una diseñada para evocar ternura y confort:

🧼 Sweet Baby (Aroma Dulce): Una fragancia que recuerda a la miel y envuelve al bebé con un toque de ternura.

☁️ Soft Baby (Aroma Suave): Un perfume delicado y reconfortante que remite a los recuerdos más puros de la infancia.

Compromiso con la Familia Venezolana

Gregory Arias, gerente de mercadeo e imagen de Mimlot, destaca la misión de la marca:

“Con estos nuevos jabones reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las familias venezolanas en cada etapa del crecimiento de sus hijos. En Mimlot queremos estar presentes en todo ese proceso, ofreciendo productos que combinen amor, confianza y cuidado diario. Creemos que el cariño se construye también a través de los pequeños gestos del día a día”.

Bajo su lema “Familia Feliz, Familia Mimlot”, la empresa mantiene su enfoque en la higiene y el bienestar, ofreciendo estándares de calidad internacional a precios accesibles.

Los nuevos jabones Sweet Baby y Soft Baby ya están disponibles en las principales cadenas de farmacias y supermercados del país.

