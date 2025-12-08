Mayonesa y margarina Mavesa celebran Navidad con etiqueta especial

Suscríbete a nuestros canales

Mavesa, el sabor que une a la familia venezolana, anuncia el regreso de su icónica etiqueta de edición especial navideña. Este año, la mayonesa y, por primera vez, la margarina, se visten de fiesta para acompañar las celebraciones decembrinas.

La Esencia del Sabor Navideño

Mavesa es más que un ingrediente; es parte fundamental de las tradiciones en la mesa venezolana:

Mayonesa: El ingrediente insustituible que da vida a la tradicional ensalada de gallina .

Margarina: La base esencial para los bollitos navideños y todos los postres caseros de la época.

La marca celebra que es "El rico sabor de la Navidad en cada comida", reforzando la conexión emocional que tienen los consumidores con sus productos durante las fiestas.

Disponibilidad y Activaciones Especiales

Esta edición especial y festiva está disponible en las siguientes presentaciones, ideales para las comidas familiares:

Mayonesa: Envases de 445 gramos y 910 gramos.

Margarina: Presentaciones de 500 gramos y 1 kilo.

Además de los puntos de venta tradicionales, la marca tendrá exhibiciones especiales y activaciones en espacios navideños para llevar su espíritu festivo directamente a los consumidores.

Con este lanzamiento, Mavesa celebra una vez más la época más esperada del año, reafirmando su rol como el sabor que está en el corazón de las tradiciones venezolanas.

