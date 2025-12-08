Navidad

Chacao dará la bienvenida a la Navidad este 9 de diciembre: detalles

Este evento marca el inicio oficial de la Navidad en la localidad.

Por Jessica Molero
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 04:17 pm
Plaza Bolivar de Chacao navidad
Foto: Cortesía

 

El municipio Chacao se prepara para recibir la temporada navideña mañana martes 9 de diciembre. La Plaza Bolívar será el escenario principal, donde vecinos y autoridades se reunirán para celebrar con luces, música y un ambiente lleno de alegría. 

El alcalde Gustavo Duque Sáez, junto a su esposa y aliados estratégicos como Seguros Venezuela, encabezará el encendido del tradicional árbol navideño

La celebración contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, dirigida por Hans Loreto Nicholls. Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio de villancicos y melodías navideñas que acompañarán la iluminación del árbol y reforzarán el ambiente festivo del lugar.

El evento está programado para comenzar a las 6:00 pm, asegurando un espacio seguro y cómodo para toda la familia. Los organizadores invitan a los vecinos a asistir y disfrutar de la decoración, la música y el espíritu navideño en un ambiente controlado y agradable.

 

Además del encendido del árbol, la Plaza Bolívar estará decorada con luces, adornos y motivos navideños que transformarán el lugar en un espacio lleno de color y celebración. La actividad busca generar un momento de encuentro comunitario y reforzar las tradiciones locales de la temporada.

