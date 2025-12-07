Mérida: inauguran dos nuevos refugios en el Páramo de la Culata y en el Valle del Indio

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Juntos Todo Es Posible, decidió construir a 4.040 y 3760 metros sobre el nivel del mar (msnm), los albergues Mifafi y Chorro de Humo, que serán el primero refugio de montaña ubicado en el Páramo de la Culata y el segundo en el Valle del Indio, en el estado Mérida.

El gerente general de esta corporación, Pedro Malaver, encabezó la inauguración oficial de estas obras y adelantó que desde ya se están preparando para una cuarta estructura de esta naturaleza en la mencionada entidad. "Esta corporación ha venido trabajando de manera incansable, en la construcción de ciudades más humanas (...) Estamos atendiendo diferentes ámbitos de acción, en este caso en un trabajo conjunto con la gobernación de Mérida e Inparques", subrayó el portavoz.

En este sentido, Malaver precisó que en simultáneo empezarán trabajos en los quirófanos del Hospital Universitario de la capital andina y continuarán con la ejecución simultánea de 20 obras. "La Corporación Juntos (Todo Es Posible) tiene incidencia en más de 25 proyectos que se están ejecutando acá en la en en en en en el estado Mérida", destacó.

Por su parte, el gobernador Arnaldo Sánchez, dijo sentirse satisfecho con la inauguración de estos refugios que permitirán atender a todos los montañistas que hacen vida o visitan la región. "Mérida es una tierra de aventura, y en esas actividades ya hemos tenido diferentes situaciones. Por eso, junto a todo el equipo de la Gobernación, el equipo de Ecosocialismo e Inparques; le propusimos al presidente Nicolás Maduro, que a través de Juntos Todo Es Posible pudiese con nosotros poder garantizar la seguridad de todos los aventureros", manifestó el mandatario regional.

Cabe destacar, que en estos refugios inaugurados cuentan con lámparas de iluminación led, estación meteorológica, sistema de cámara con monitoreo remoto, internet satelital con antena starlink; además de cerraduras inteligentes.

