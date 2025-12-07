Mujeres de país europeo contratan a hombres ante la escasez de este género en el lugar

Suscríbete a nuestros canales

Letonia, una nación báltica con menos de dos millones de habitantes, se enfrenta a una particularidad demográfica que está dando origen a un nicho de mercado único: la marcada escasez de hombres.

Según datos de Eurostat, el país alberga un 15,5% más de mujeres que de hombres, una disparidad que triplica la media de la Unión Europea.

Esta significativa brecha tiene raíces históricas, derivadas del impacto de la Segunda Guerra Mundial y la era soviética, sumado a una menor esperanza de vida masculina, a menudo vinculada a factores de salud y un estilo de vida de riesgo.

Esta combinación de factores ha generado un desequilibrio poblacional que se acentúa en las franjas de edad más avanzadas.

Ante la falta de mano de obra masculina disponible para las tareas tradicionalmente asociadas a ellos, han proliferado empresas que ofrecen servicios de mantenimiento y reparaciones a domicilio bajo atractivos nombres como "hombres con manos de oro" o, más directamente, "maridos por hora".

Sitios web como Komanda24 o Remontdarbi.lv facilitan la contratación de profesionales para una amplia gama de trabajos, desde fontanería y carpintería hasta el montaje de muebles y la instalación de aires acondicionados.

Estos servicios, que se pueden solicitar con una simple llamada y llegan a costar a partir de 50 euros, buscan resolver los problemas del hogar de manera conveniente y eficiente.

Modalidad de "Esposo por hora"

Esto se describe como una solución práctica que pone a disposición del cliente a electricistas, plomeros y albañiles experimentados, listos para atender reparaciones menores o trabajos más complejos.

Con empresas que acumulan más de dos décadas de experiencia, el servicio destaca por su rapidez, llegando incluso a direcciones urgentes en tan solo una hora.

Este fenómeno no solo subraya las consecuencias sociales y económicas de la desproporción de género en Letonia, sino que también ilustra cómo la innovación empresarial se adapta para llenar el vacío dejado por las tendencias demográficas en el país.