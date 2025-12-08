¿Qué pasó en Las Palmas? El icónico café de Miami cierra tras 45 años y deja un mensaje que conmueve a todos

Suscríbete a nuestros canales

Las Palmas Restaurant, uno de los cafés más emblemáticos del centro de Miami, cerró sus puertas después de 45 años de servicio continuo y arraigo comunitario.

El anuncio, publicado a mediados de noviembre por los dueños del local, desató una ola de nostalgia, mensajes de apoyo y homenajes espontáneos de clientes que vieron en este cierre el fin de un espacio profundamente ligado a la vida cotidiana del vecindario.

“Después de 45 años sirviendo a la comunidad del centro de Miami, ha llegado el día en que debemos cerrar nuestras puertas por última vez”, escribieron los propietarios al informar que el 15 de noviembre sería el último día de operaciones.

En su mensaje, agradecieron a los clientes por acompañarlos durante décadas de altibajos y recordaron el impacto social del negocio: desde alimentar a personas sin hogar hasta recaudar fondos para víctimas de desastres naturales y niños con enfermedades terminales.

Altos costos, menos clientes y un golpe imposible de revertir

El cierre de Las Palmas respondió a una combinación de factores económicos que se agravaron durante el último año.

Según reportó el Miami Herald, la familia Magalhaes —que compró el restaurante en 2016— enfrentó un aumento sostenido en los precios de los alimentos y una marcada disminución en la clientela, situación que afectó los pagos del alquiler.

Aunque aplicaron alzas de precios, recortes de gastos y reducción de personal, el propietario Mario Ferrari Magalhaes concluyó que continuar operando ya no era viable.

El restaurante había sido adquirido por la familia cuando el padre recibió un diagnóstico de cáncer metastásico y buscaba asegurar el sustento de su esposa e hijo.

Desde entonces, el establecimiento se convirtió en un punto de encuentro que sobrevivió cambios de dueños, crisis económicas y transformaciones urbanas.

Una despedida que se volvió viral

La comunidad respondió con mensajes emotivos que resaltaron el impacto del restaurante en la vida diaria de Miami.

“Ver este capítulo terminar es un golpe profundo. Ustedes entregaron todo su corazón a este lugar”, escribió un usuario.

Otro agregó: “Fuiste más importante para muchos de nosotros de lo que crees”.

La publicación de despedida se convirtió en un espacio de homenaje colectivo para celebrar un negocio que dejó huella y que, para muchos, será difícil reemplazar.

